Jackpot à l’Eurodreams: deux gagnants en France et en Allemagne touchent chacun 22'222 francs par mois durant 30 ans! La Loterie romande a annoncé les résultats du tirage de jeudi soir.

Deux chanceux décrochent le gros lot à l'Eurodreams

Deux chanceux décrochent le gros lot à l'Eurodreams

Deux personnes chanceuses ont décroché le gros lot à l'Eurodreams jeudi soir. Elles ont gagné une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans, en cochant les six bons numéros 6, 13, 20, 27, 35 et 38, ainsi que le numéro spécial «dream» 4.

Les gagnants ont validé leur bulletin en France et en Allemagne, a précisé jeudi la Loterie romande. Huit pays européens proposent ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.

Le deuxième rang de gain, obtenu avec six numéros gagnants mais sans le numéro «dream», propose une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.