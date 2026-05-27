Un incendie s'est déclaré ce mercredi dans un supermarché casher à Golders Green, nord de Londres. Le bâtiment abrite aussi des appartements. Environ 100 pompiers sont mobilisés tandis que les causes restent inconnues.

Un supermarché casher ravagé par un incendie à Londres

Un supermarché casher ravagé par un incendie à Londres

AFP Agence France-Presse

Un incendie d'origine encore incertaine est en cours mercredi dans un supermarché casher du quartier londonien de Golders Green, visé récemment par des attaques contre la communauté juive, rapportent plusieurs médias britanniques.

Les pompiers ont confirmé qu'un incendie s'était déclaré «dans un magasin situé au au rez-de-chaussée et dans un espace de stockage à l'arrière du magasin», sans préciser la nature du commerce concerné. Les causes de l'incendie ne sont pour l'heure pas connues, ont-ils ajouté, précisant qu'environ 100 pompiers étaient mobilisés.

9500 clients par semaine

Un journaliste de l'AFP sur place pouvait voir un panache de fumée noire s'élever du lieu de l'incendie, mais ne pouvait pas s'approcher, la rue étant bloquée par la police. Selon plusieurs médias, il s'agit d'un supermarché, le «Kosher Kingdom». Sur son site internet, il se présente comme «le plus grand supermarché casher en Europe», avec une surface de quelque 7000 m2 et plus de 9500 clients par semaine.

Fin avril, une attaque au couteau dans ce quartier, où vit une importante communauté juive, a fait deux blessés. L'enquête a été confiée à la police antiterroriste. Un homme de 45 ans a été arrêté sur les lieux. Outre cette attaque, ce quartier a également été le théâtre de plusieurs incendies et tentatives d'incendie visant cette communauté.

Selon le SITE Intelligence Group, un groupe peu connu lié à l'Iran, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya (HAYI), a revendiqué la responsabilité de la quasi-totalité de ces incidents.