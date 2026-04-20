DE
FR

Série d'attaques à Londres
Deux jeunes arrêtés après avoir tenté de mettre le feu à une synagogue

Deux jeunes ont été arrêtés après une tentative d’incendie visant une synagogue à Londres. L’attaque, qui n’a pas fait de blessé, s’ajoute à une série d’incidents antisémites dans la capitale.
Publié: 11:22 heures
1/2
Cette attaque, qui n'a pas fait de blessé, s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Deux jeunes hommes de 17 et 19 ans, soupçonnés de tentative d'incendie contre une synagogue samedi soir à Harrow, dans le nord-ouest de Londres, ont été arrêtés, a annoncé lundi la police de la capitale.

«Je suis très heureux de pouvoir dire que, dans la nuit, nous avons procédé à deux arrestations en lien avec cet incident, deux hommes de 17 et 19 ans», a annoncé Matt Jukes, commissaire adjoint de la Police de Londres, sur la radio de la BBC. Hormis leur nom et âge, il n'a donné aucune précision sur les deux suspects.

Série d'attaques à caractère antisémite

Cette attaque contre une synagogue, qui n'a pas fait de blessé, s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche. Elle est la dernière d'une série d'attaques à caractère antisémite survenues ces dernières semaines dans la capitale britannique, et pour lesquelles la police a procédé au total à 15 arrestations, a précisé Matt Jukes.

A lire aussi
Explosion devant une association pro-israélienne aux Pays-Bas
«Chrétiens pour Israël»
Explosion devant une association pro-israélienne aux Pays-Bas
L'ado qui avait agressé un juif à Zurich inculpé pour tentative multiple d'assassinat
Radicalisé en ligne
L'ado qui avait agressé un juif à Zurich inculpé
L'attaque contre une synagogue du Michigan a été «inspirée par le Hezbollah»
Selon le FBI
L'attaque contre une synagogue du Michigan a été «inspirée par le Hezbollah»
Kanye West interdit d'entrée au Royaume-Uni après ses propos antisémites
Persona non grata
Kanye West interdit d'entrée au Royaume-Uni après ses propos antisémites

Si ces attaques n'ont pas fait de blessé, elles ont semé la peur dans la communauté juive. Les enquêtes ont été confiées à la police antiterroriste.

Le premier ministre s'est dit «choqué»

Le Premier ministre Keir Starmer s'est dit dimanche «choqué» par ces «tentatives d'incendies antisémites».» C'est odieux et cela ne sera pas toléré. Les attaques contre notre communauté juive sont des attaques contre la Grande-Bretagne», a-t-il écrit sur X.

La plupart des incidents ont été revendiqués par le groupe peu connu, qui serait pro-Iran, «Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya» (Hayi), dont le nom signifie «Mouvement des compagnons de la main droite de l'islam». Ce groupe a déjà revendiqué des attaques ailleurs en Europe.

«Nous voyons clairement la pression exercée par des Etats hostiles sur nos communautés, et la police va y répondre», a assuré Matt Jukes, appelant à ce que tous les partis politiques et les communautés «jouent leur rôle».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Articles les plus lus
    Articles les plus lus