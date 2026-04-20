Deux jeunes ont été arrêtés après une tentative d’incendie visant une synagogue à Londres. L’attaque, qui n’a pas fait de blessé, s’ajoute à une série d’incidents antisémites dans la capitale.

Deux jeunes arrêtés après avoir tenté de mettre le feu à une synagogue

Deux jeunes arrêtés après avoir tenté de mettre le feu à une synagogue

AFP Agence France-Presse

Deux jeunes hommes de 17 et 19 ans, soupçonnés de tentative d'incendie contre une synagogue samedi soir à Harrow, dans le nord-ouest de Londres, ont été arrêtés, a annoncé lundi la police de la capitale.

«Je suis très heureux de pouvoir dire que, dans la nuit, nous avons procédé à deux arrestations en lien avec cet incident, deux hommes de 17 et 19 ans», a annoncé Matt Jukes, commissaire adjoint de la Police de Londres, sur la radio de la BBC. Hormis leur nom et âge, il n'a donné aucune précision sur les deux suspects.

Série d'attaques à caractère antisémite

Cette attaque contre une synagogue, qui n'a pas fait de blessé, s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche. Elle est la dernière d'une série d'attaques à caractère antisémite survenues ces dernières semaines dans la capitale britannique, et pour lesquelles la police a procédé au total à 15 arrestations, a précisé Matt Jukes.

Si ces attaques n'ont pas fait de blessé, elles ont semé la peur dans la communauté juive. Les enquêtes ont été confiées à la police antiterroriste.

Le premier ministre s'est dit «choqué»

Le Premier ministre Keir Starmer s'est dit dimanche «choqué» par ces «tentatives d'incendies antisémites».» C'est odieux et cela ne sera pas toléré. Les attaques contre notre communauté juive sont des attaques contre la Grande-Bretagne», a-t-il écrit sur X.

La plupart des incidents ont été revendiqués par le groupe peu connu, qui serait pro-Iran, «Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya» (Hayi), dont le nom signifie «Mouvement des compagnons de la main droite de l'islam». Ce groupe a déjà revendiqué des attaques ailleurs en Europe.

«Nous voyons clairement la pression exercée par des Etats hostiles sur nos communautés, et la police va y répondre», a assuré Matt Jukes, appelant à ce que tous les partis politiques et les communautés «jouent leur rôle».