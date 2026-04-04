Une explosion a endommagé les locaux de l'association «Chrétiens pour Israël» vendredi soir à Nijkerk, aux Pays-Bas. Aucun blessé n'est à déplorer, mais une enquête est en cours.

AFP Agence France-Presse

Une explosion s'est produite devant les locaux d'une association chrétienne pro-israélienne aux Pays-Bas à Nijkerk (centre) tard vendredi soir, a indiqué la police néerlandaise samedi, en précisant qu'il y avait de légers dégâts mais pas de blessés.

Personne ne se trouvait dans le bâtiment de l'association intitulée «Chrétiens pour Israël» (C4I) quand une explosion s'est produite devant la porte à Nijkerk, près d'Amsterdam, a précisé à l'AFP la police. Cette organisation se donne pour mission de proposer «une approche biblique concernant les desseins de Dieu pour Israël et de promouvoir le soutien à Israël à travers la prière et l'action».

Une enquête a été ouverte sur cet incident qui s'inscrit dans une série d'attaques similaires qui ont visé en majorité des institutions juives en Belgique et aux Pays-Bas en mars, notamment une école juive et un immeuble de bureaux à Amsterdam, ainsi qu'une synagogue à Rotterdam.