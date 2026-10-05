Le frère du roi Charles III conteste devant la justice britannique les mandats ayant permis les perquisitions menées en février dans ses résidences. Une audience doit se tenir jeudi devant la Haute Cour de Londres.

AFP Agence France-Presse

L’ex-prince Andrew a engagé une action en justice pour contester la légalité des perquisitions menées par la police en février au moment de son arrestation liée à l’affaire Epstein, et une audience doit se tenir jeudi pour examiner ce recours, ont indiqué lundi les services judiciaires.

«L’affaire concerne une demande présentée par Andrew Mountbatten-Windsor» dans le cadre d’un recours visant à «annuler des mandats de perquisition délivrés par un juge de la cour criminelle centrale le 18 février 2026», a indiqué une porte-parole de ces services. Une audience aura lieu jeudi devant un juge de la Haute Cour à Londres, a ajouté cette source, confirmant des informations du journal «The Telegraph».

Placé en garde à vue

Le frère du roi Charles III avait été arrêté en février et placé en garde à vue pendant plusieurs heures, du jamais vu dans l’histoire moderne de la monarchie britannique, après des révélations concernant ses liens avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, mort en 2019 en prison.

Des perquisitions avaient eu lieu dans sa résidence de Sandringham, dans l’est de l’Angleterre, et dans sa précédente résidence à Windsor, à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Londres.

Le frère du roi fait l’objet d’une enquête policière pour «manquement dans l’exercice d’une fonction publique», soupçonné d’avoir transmis des documents économiques confidentiels à Jeffrey Epstein lorsqu’il était émissaire du Royaume-Uni au Commerce entre 2001 et 2011. La police avait indiqué en mai qu’elle examinait par ailleurs une accusation d’agression sexuelle visant le prince déchu.

Accusé d’agressions sexuelles

Andrew Mountbatten-Windsor, 66 ans, n’a pas été inculpé à ce stade. Il a toujours nié toute faute en lien avec l’affaire Epstein. «Alors que notre enquête pour manquement dans l’exercice d’une fonction publique se poursuit, nous sommes engagés dans une procédure judiciaire relative à des mandats précédemment obtenus auprès de la cour criminelle centrale», a confirmé à l’AFP la police de la Thames Valley, qui a mené les perquisitions.

Déchu de ses titres en 2025 après de nouvelles révélations sur ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, il a été contraint de quitter la résidence de Royal Lodge, sur le domaine de Windsor, où il vivait depuis 2023, pour déménager dans le domaine de Sandringham, dans le Norfolk.

Andrew Mountbatten-Windsor a été accusé d’agressions sexuelles par l’Américaine Virginia Giuffre, notamment lorsqu’elle avait 17 ans. Celle-ci s’est suicidée en avril 2025.