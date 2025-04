1/4 L'Allemagne pourrait livrer des missiles à l'Ukraine. C'est la piste envisagée par le nouveau chancelier Friedrich Merz. Photo: IMAGO/HMB-Media

Guido Felder

L'Allemagne et la Russie sont sur une pente glissante: Le futur chancelier allemand Friedrich Merz veut franchir une ligne rouge et livrer des missiles de croisière Taurus à l'Ukraine.

La réponse du ministère russe des Affaires étrangères est on ne peut plus claire: si une attaque de Taurus devait avoir lieu sur le sol russe, elle serait considérée comme une «participation directe de l'Allemagne au régime de Kiev. Avec toutes les conséquences qui en découleraient». Pour certains experts, cette menace n'a rien d'un coup de bluff.

A quel point faut-il prendre au sérieux la menace du Kremlin?

Très sérieusement. Certes, de telles menaces sont régulièrement proférées pour déstabiliser l'Occident, mais Ralph D. Thiele, président d'EuroDefense Allemagne, insiste: «Poutine pense ce qu'il dit. Simplement, il ne nous dit pas toujours comment il mettra ses menaces à exécution».

Marcel Berni, responsable des études stratégiques à l'Académie militaire de l'EPFZ, prend lui aussi ces menaces au sérieux, «mais il ne faut pas pour autant tomber dans l'hystérie ou même se laisser dissuader de soutenir l'Ukraine», souligne-t-il.

Comment Poutine pourrait-il se venger de l'Allemagne?

Les experts estiment qu'il s'agirait de représailles indirectes: sabotage, attentats et offensive de propagande.

Ralph D. Thiele estime que c'est une «grave erreur» de ne pas avoir établi de lien direct entre les agressions hybrides menées jusqu'à présent et la guerre. «Pourquoi ne pas prendre au sérieux les menaces de mort contre les industriels de l'armement, les incendies criminels ou les attentats contre les infrastructures? C'est justement à une époque où la politique, l'économie et la stabilité sociale des Allemands chancellent que cela constitue un terrain propice aux assauts de Moscou.»

En Allemagne, il y a un an, le groupe d'armement Diehl Metal Applications à Berlin a connu un incendie qui pourrait être dû à un sabotage. A peu près à la même époque, une tentative d'assassinat contre Armin Papperger, chef du groupe d'armement Rheinmetall, a pu être évitée de justesse.

Quel est le danger de Taurus ?

Taurus est une arme anti-bunker plus puissante et de plus grande portée que le Storm Shadow britannique ou le Scalp-EG français. «On espère qu'elle pourra également détruire les fondations fortement fortifiées des bâtiments russes, des installations souterraines et des aéroports», explique Marcel Berni. Mais selon lui, pour faire s'effondrer le pont de Kertch, il faudrait probablement plusieurs impacts.

« Si des infrastructures stratégiques devaient être détruits, je n'exclurais pas une première utilisation d'armes nucléaires russes Ralph D. Thiele, président d'EuroDefense Allemagne »

De son côté Ralph D. Thiele qualifie le Taurus d'«arme de prestige» dans lequel il place de grandes espérances. Mais il prévient: «Si des infrastructures stratégiques devaient être détruits, je n'exclurais pas une première utilisation d'armes nucléaires russes».

Pourquoi le pont de Kertch est-il si important?

Par deux fois déjà, les Ukrainiens ont réussi à endommager ce pont qui relie la Russie continentale à la péninsule annexée de Crimée. Il y a un an, Kiev avait annoncé qu'elle détruirait le pont de 19 kilomètres «dans la première moitié de 2024». Ils n'y sont pas parvenus.

Inauguré en 2018, ce pont est également un projet de prestige de Poutine, mais d'un point de vue militaire, il n'est plus une cible aussi intéressante qu'il y a deux ans, selon Marcel Berni: «Les Russes ont eu le temps de développer une logistique solide vers le Donbass via d'autres axes routiers et ferroviaires».

Quel est le rôle des missiles de croisière dans la guerre en Ukraine?

Du côté ukrainien, l'utilisation de missiles de croisière et de missiles balistiques aurait récemment diminué au profit des drones. Du côté russe en revanche, il y aurait moins d'attaques de drones, mais les agresseurs miseraient davantage sur les missiles balistiques à sous-munitions et les missiles de croisière.

Le tir de missile sur Soumy, où au moins 35 personnes ont été tuées et 117 blessées le 13 avril, a montré que de telles attaques isolées pouvaient encore être dévastatrices.