Des frappes sur des raffineries provoquent une «pluie noire» de pétrole sur Téhéran

Après les frappes israéliennes contre des raffineries de pétrole dans la capitale iranienne durant la nuit, les près de dix millions d’habitants de Téhéran se sont réveillés sous d’épaisses nuées noires. «On peut voir que la pluie est en réalité noire – l’eau semble saturée de pétrole», a déclaré le correspondant de CNN sur place, Fred Pleitgen.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Israël mène actuellement des frappes ciblées contre les infrastructures iraniennes. Lors de la nouvelle vague d’attaques menée dans la matinée, cet objectif a de nouveau été confirmé par l’armée.

Dans un communiqué, les forces de défense israéliennes ont qualifié l’opération de «coup significatif», affirmant qu’elle constitue «une nouvelle étape dans l’intensification des dommages infligés à l’infrastructure militaire du régime terroriste iranien».