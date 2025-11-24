L'Iran condamne l'assassinat par Israël du chef militaire du Hezbollah au Liban
L'Iran a condamné lundi l'assassinat du chef militaire du Hezbollah, formation chiite alliée de Téhéran, tué la veille lors d'une frappe israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth.
«Le ministère iranien des Affaires étrangères condamne fermement l'assassinat lâche du grand commandant de la résistance islamique libanaise, le martyr Haitham Ali Tabatabai», a déclaré la diplomatie iranienne dans un communiqué.
Source: AFP
Une frappe israélienne sur Beyrouth a fait un mort et 21 blessés
La frappe qu'Israël a annoncé avoir menée dimanche sur la banlieue sud de Beyrouth, visant «le chef d'état major» du Hezbollah pro-iranien, a fait un mort et 21 blessés. L'annonce a été faite par le ministère libanais de la Santé dans un premier bilan.
«Il y a peu de temps, l'armée israélienne a attaqué le chef d'état-major du Hezbollah au coeur de Beyrouth, qui a dirigé le renforcement et l'armement de l'organisation terroriste», indique le bureau dans un communiqué. M. Netanyahu «a ordonné l'attaque sur recommandation du ministre de la Défense et du chef d'état-major», ajoute-il.
Cette attaque a frappé un immeuble de neuf étages dans une zone densément peuplée, fief du mouvement libanais, selon un correspondant de l'AFP.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir mené de nouvelles frappes contre le Hezbollah au Liban
L'armée israélienne a annoncé samedi avoir mené de nouvelles frappes contre le Hezbollah dans le sud et l'est du Liban, au moment où elle intensifie ses tirs sur le territoire libanais malgré un cessez-le-feu avec le mouvement pro-iranien, qu'elle accuse de chercher à se réarmer.
«Il y a peu, l'armée israélienne a frappé plusieurs lanceurs du Hezbollah qui avaient été récemment identifiés et qui étaient installés dans des sites militaires dans le sud du Liban», a précisé l'armée dans un communiqué, ajoutant que d'autres frappes avaient également été menées dans la plaine de la Bekaa (est).
Source: AFP
Netanyahu a rendu visite à des troupes israéliennes en Syrie au-delà de la ligne de démarcation
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a rendu visite mercredi avec d'autres responsables à des troupes israéliennes déployées en Syrie, de l'autre côté de la ligne de démarcation entre les deux pays toujours en état de guerre, selon un porte-parole du gouvernement.
Netanyahu était accompagné de son ministre de la Défense, Israël Katz, de son collègue des Affaires étrangères, Gideon Saar, et du chef de l'Agence de la sécurité intérieure (Shin Bet), David Zini), a indiqué à l'AFP ce porte-parole, confirmant des informations rapportées par des médias israéliens.
Source: AFP
Israël accuse le Hezbollah de reconstruire ses capacités tout près de la frontière libanaise
L'armée israélienne a accusé mercredi soir le Hezbollah de reconstruire ses capacités militaires dans un village libanais à quelques kilomètres de la frontière nord d'Israël, dénonçant une «violation flagrante» de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur en novembre 2024.
Le mouvement islamiste chiite libanais «s'efforce de reconstruire ses capacités dans le village de Beit Lif, dans le sud du Liban en violation flagrante» des termes de la trêve parrainée par les Etats-Unis et la France, indique un communiqué militaire publié après une série de frappes israéliennes sur ce que l'armée a présenté comme des installations militaires du Hezbollah dans le sud du Liban.
L'armée israélienne a «identifié des dizaines de sites d'infrastructure terroriste dans la région du village, notamment des quartiers généraux et des dépôts d'armes», ajoute l'armée, affirmant que le Hezbollah les dissimule «dans des maisons des civils», et pour certains «à proximité» d'une école, un hôpital ou encore une mosquée.
Source: AFP
Israël attache une «importance immense» à sa présence militaire dans la zone tampon en Syrie
Israël attache une «importance immense» à sa présence militaire dans la zone tampon en Syrie, a déclaré mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'une visite à des soldats israéliens déployés dans cette zone censée être démilitarisée et sous le contrôle de l'ONU.
«Nous attachons une importance immense à notre capacité, tant défensive qu'offensive ici, à la protection de nos alliés druzes, et surtout à la protection de l'Etat d'Israël et de sa frontière nord bordant l'autre côté du Golan», a déclaré Benjamin Netanyahu lors de cette visite selon une vidéo diffusée par son bureau.
Dans la foulée de la chute du dirigeant syrien Bachar al-Assad en décembre 2024, Israël a déployé des troupes dans la zone démilitarisée sur le plateau du Golan, au-delà de la ligne de démarcation entre la partie de ce territoire syrien annexée unilatéralement par Israël en 1981 et le reste de la Syrie.
Source: AFP
Israël annonce mener des frappes contre le Hezbollah dans le sud du Liban
L'armée israélienne a annoncé mercredi après-midi mener des frappes contre ce qu'elle a présenté comme des installations militaires du mouvement chiite libanais Hezbollah dans le sud du Liban après avoir appelé à des évacuations dans deux villages de cette région.
«Tsahal frappe actuellement plusieurs infrastructures terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban», indique un communiqué militaire en utilisant l'acronyme en hébreu de l'armée israélienne.
Source: AFP
Israël appelle à des évacuations dans deux villages libanais avant des frappes
L'armée israélienne a appelé mercredi la population à évacuer les zones de bâtiments abritant selon elle des installations militaires du mouvement islamiste libanais Hezbollah dans deux villages du sud du Liban, annonçant son intention de les frapper sous peu.
«Les forces [israéliennes] attaqueront prochainement des infrastructures militaires appartenant au groupe terroriste Hezbollah dans différentes zones du sud du Liban, en réponse aux tentatives illégales de l'organisation de se rétablir dans la région», annonce le colonel Avichay Adraee, porte-parole de l'armée israélienne dans un message en arabe sur X.
L'officier appelle précisément la population à évacuer sans tarder les alentours de deux bâtiments dont il précise, cartes à l'appui, la localisation dans les villages de Deir Kifa et Chahour.
Malgré un cessez-le-feu entré en vigueur en novembre 2024, à l'issue de plus d'un an d'hostilités entre Israël et le Hezbollah, l'armée israélienne continue de mener, avec l'aval tacite des Etats-Unis, des attaques régulières au Liban contre ce qu'elle présente comme des membres ou des installations du mouvement chiite, qu'elle accuse de chercher à reconstituer ses capacités militaires.
Source: AFP
Israël dit avoir tué deux membres du Hezbollah dans le sud du Liban
L'armée israélienne a affirmé mercredi avoir tué deux membres du mouvement pro-iranien Hezbollah lors de frappes la veille dans le sud du Liban, où Israël a mené des attaques répétées malgré le cessez-le-feu en vigueur.
«Hier (mardi), l'armée israélienne a frappé et éliminé deux terroristes du Hezbollah dans les régions de Bint Jbeil et Blida, dans le sud du Liban», a-t-elle déclaré dans un communiqué.
Selon l'armée, la personne visée à Bint Jbeil était impliquée dans la reconstruction des capacités militaires du mouvement chiite et celle tuée à Blida recueillait des renseignements sur les forces israéliennes.
Cette annonce intervient au lendemain d'une frappe israélienne ayant fait au moins 13 morts dans le camp de réfugiés palestiniens d'Aïn al-Héloué, à Saïda, d'après le ministère libanais de la Santé.
Source: AFP
Le Liban fait état d'au moins 13 morts dans une frappe israélienne
Le ministère libanais de la Santé a fait état mardi soir de 13 morts dans une frappe israélienne dans un camp de réfugiés palestiniens du sud du Liban. L'armée israélienne a dit avoir frappé un camp d'entraînement du Hamas palestinien. Le Hamas a condamné cette «attaque barbare» et accusé l'armée israélienne de mentir en affirmant qu'il y entraîne des combattants.
«Les allégations (...) de l'armée (israélienne) selon lesquelles le lieu ciblé serait un 'complexe d'entraînement appartenant au mouvement' ne sont que pure calomnie et mensonges, (et) visent (à) justifier son agression criminelle et à inciter à la haine contre les camps et notre peuple palestinien», écrit le Hamas dans un communiqué, affirmant qu'il n'a «aucune installation militaire dans les camps palestiniens au Liban».
Israël a poursuivi ses frappes au Liban malgré un cessez-le-feu conclu en novembre 2024 qui visait à mettre fin à un conflit avec le mouvement libanais Hezbollah, un allié du groupe islamiste palestinien Hamas. L'armée israélienne affirme généralement cibler des membres du Hezbollah ou des installations du mouvement soutenu par l'Iran, mais elle a également frappé des membres présumés du Hamas au Liban.
Le ministère libanais a parlé d'une attaque «de l'ennemi israélien sur le camp d'Aïn al-Héloué à Saïda», faisant état d'un nouveau bilan de 13 morts et plusieurs blessés. Les «ambulances transportent encore plus de blessés dans des hôpitaux proches», selon cette source.
Source: AFP