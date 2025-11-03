DE
Est-ce que c'est légal?
Il fait trop long aux toilettes et se fait licencier avec effet immédiat

Une lettre de licenciement fait polémique sur les réseaux: un employé aurait été renvoyé sans préavis en Allemagne pour être resté trop longtemps aux toilettes. Une telle situation pourrait-elle survenir en Suisse?
Se rendre aux toilettes pendant le travail est parfaitement normal: quelques minutes qui servent aussi à souffler et à se recentrer avant de reprendre ses tâches. Mais lorsqu’on s’absente trop souvent ou trop longtemps, les conséquences peuvent être sévères. C’est ce qui serait arrivé à un employé en Allemagne, licencié avec effet immédiat pour des pauses jugées excessives.

La lettre de licenciement, largement partagée sur les réseaux sociaux, indique: «Malgré des avertissements préalables, des arrêts inappropriés aux toilettes ont eu lieu à plusieurs reprises pendant les heures de travail.» L’employé aurait ainsi passé 42, 46 et 48 minutes aux toilettes à trois reprises en septembre.

Sur Reddit et d'autres plateformes, la lettre a suscité de vives réactions. «On se traîne au travail avec la diarrhée et on se fait licencier parce qu’on a passé trop de temps aux toilettes», s’indigne un internaute. D’autres évoquent la possibilité de poursuivre l’employeur en justice, tandis que certains spéculent: «Si cela est considéré comme une fraude sur le temps de travail, ça pourrait être légal.»

Combien de temps peut-on vraiment aller aux toilettes au travail?

Certains soupçonnent que cette lettre n’est qu’une blague. Il est impossible de vérifier de manière indépendante l’identité de l’employé ou de l’entreprise.

Quoi qu’il en soit, elle relance le débat sur le temps de travail et les pauses, également en Suisse. Il y a un an, un cas similaire avait fait débat: chez l’horloger Jean Singer et Cie à Neuchâtel, les employés devaient badger lors des pauses WC. Le tribunal cantonal avait validé cette pratique début octobre 2024, la jugeant légale.

Dans ce cas de l'employé allemand, le problème est qu'il serait resté trop longtemps aux toilettes. En Suisse aussi, un salarié peut être sanctionné s’il ne respecte pas ses obligations contractuelles. «Celui qui va plusieurs fois aux toilettes pendant près d’une heure sans raison valable enfreint ses obligations de travail», explique Roger Rudolph, professeur de droit du travail à l’université de Zurich. Il précise toutefois: «Le droit du travail suisse ne contient aucune disposition spécifique sur la durée ou la fréquence des pauses WC. Si un employé doit aller aux toilettes, la loi l’y autorise.»

Licenciement immédiat: possible ou non?

L’employeur peut-il mettre directement un salarié à la porte? «Le licenciement sans préavis peut être justifié si le passage aux toilettes est détourné pour des activités privées, comme la lecture ou les réseaux sociaux», indique Roger Rudolph. En revanche, si le temps prolongé est lié à des raisons physiques ou de santé, un licenciement immédiat serait clairement injustifié. Selon l’expert, il revient à l’employeur de prouver devant le tribunal qu’un abus a eu lieu.

