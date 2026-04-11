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Accord historique
La Libye approuve son premier budget d'Etat unifié depuis 13 ans

Les parlements de l'Est et de l'Ouest libyens s'accordent enfin sur des dépenses publiques unifiées. Cet accord, soutenu par les Etats-Unis, marque un tournant inédit depuis 2013.
Publié: il y a 5 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 2 minutes
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AFP Agence France-Presse

Les organes législatifs rivaux de l'Est et de l'Ouest de la Libye ont signé un accord, sous l'égide des Etats-Unis, pour unifier les dépenses publiques à l'échelle de ce pays divisé, une première depuis 2013, a annoncé samedi la banque centrale.

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«Cette étape reflète un progrès réel vers l'unification de la politique budgétaire et le renforcement de la bonne gestion des dépenses publiques», a déclaré la banque, précisant que l'accord constituait «le premier consensus sur des dépenses unifiées à travers la Libye depuis plus de 13 ans».

Dinar dévalué de 15%

La Libye est en proie à l'instabilité depuis la chute du pouvoir de Mouammar Kadhafi en 2011, avec un gouvernement reconnu par l'ONU basé à Tripoli, et une administration établie à l'Est. L'accord a été signé par Issa Al-Arebi, représentant de la Chambre des représentants basée à Benghazi, et Abdeljalil Al-Chawish, représentant du Haut Conseil d'Etat, situé dans la capitale.

Malgré des recettes pétrolières de 22 milliards de dollars l'an dernier, en hausse de plus de 15% sur un an, la Libye fait face à un déficit en devises de 9 milliards de dollars, selon la banque centrale. En janvier, celle-ci a dévalué le dinar de près de 15% pour la deuxième fois en moins d'un an, invoquant notamment l'absence d'un budget unifié.

Abdelhamid Dbeibah a remercié le conseiller de Donald Trump pour les affaires arabes et africaines, Massad Boulos, pour son «soutien aux efforts de médiation ayant conduit à cet accord». «Il s'agit d'une étape porteuse de signes prometteurs, mais le véritable test reste l'engagement sérieux de toutes les parties afin qu'elle se traduise par des résultats concrets pour les citoyens dans leur vie quotidienne», a-t-il déclaré dans un communiqué.

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