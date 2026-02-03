DE
Recherché par la CPI
Seif al-Islam, fils de Mouammar Kadhafi, a été tué par «un commando de 4 personnes»

Seif al-Islam Kadhafi, recherché pour crimes contre l'humanité et ex-successeur pressenti de son père Mouammar Kadhafi, est mort à 53 ans. Sa famille affirme qu’il est décédé près de Zenten, dans l'ouest libyen.
Publié: 20:54 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
Jusqu'à l'annonce de son décès, on ne savait pas où se trouvait Seif al-Islam Kadhafi.
Photo: AFP

Seif al-Islam Kadhafi, l'un des fils de l'ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi, longtemps vu comme son successeur potentiel et recherché par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l'humanité, est mort, ont annoncé ses proches.

Son conseiller, Abdullah Othman Abdurrahim, a indiqué qu'il était décédé dans une publication sur Facebook. «Le docteur Seif al-Islam est tombé en martyr», a de son côté déclaré son cousin, Hamid Kadhafi, par téléphone à la chaîne Libya al-Ahrar.

L'homme a été tué par «un commando de quatre personnes» chez lui à Zenten, dans l'ouest de la Libye, a précisé à l'AFP son avocat français, Marcel Ceccaldi. «Pour l'instant, on ne sait pas» qui sont ces hommes armés, a-t-il ajouté. Il a toutefois précisé avoir appris il y a une dizaine de jours, par l'un des proches de Seif al-Islam Kadhafi, «que des problèmes se posaient au niveau de sa sécurité». 

Condamné à mort, puis gracié

Longtemps présenté comme le successeur potentiel de son père, Seif al-Islam, 53 ans, s'était forgé une image de modéré et de réformateur. Une réputation qui s'est effondrée quand il a promis des bains de sang au début de la rébellion.

Recherché par la CPI pour crimes contre l'humanité, il avait été arrêté dans le sud libyen. Longtemps détenu à Zenten, il a été condamné à mort en 2015 à l'issue d'un procès expéditif avant de bénéficier d'une amnistie. Jusqu'à l'annonce de son décès, on ne savait pas où il se trouvait. En 2021, il avait déposé sa candidature à la présidentielle, misant sur le soutien des nostalgiques de l'ancien régime. L'élection ne s'est finalement pas tenue.

