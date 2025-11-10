Après avoir été détenu près de dix ans au Liban, Hannibal Kadhafi a pu sortir de prison lundi. La caution du fils de l'ex-dictateur libyen a été versée. Il est libre de quitter le pays.

Hannibal Kadhafi, qui a maintenant 50 ans, était accusé d'avoir dissimulé des informations sur la disparition du dirigeant chiite libanais Moussa Sadr (photo d'archives). Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le fils de l'ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi, Hannibal, a été libéré après une détention de près de dix ans au Liban, a annoncé lundi son avocat à l'AFP. «On est parti, il est libre», a déclaré Me Laurent Bayon, qui avait indiqué plus tôt que la caution de son client, d'un montant de près de 900'000 USD, avait été versée à la justice libanaise.

Le juge d'instruction avait ordonné le 17 octobre la libération de Hannibal Kadhafi en échange d'une caution de 11 millions de dollars. Mais ses avocats avaient contesté ce montant, qui avait été réduit la semaine dernière. Les autorités libanaises, qui avaient arrêté Hannibal Kadhafi en 2015, l'accusaient d'avoir dissimulé des informations sur la disparition du dirigeant chiite libanais Moussa Sadr en Libye en 1978, dont elles imputent la responsabilité à son père.

Libre de quitter le pays

Hannibal, aujourd'hui âgé de 50 ans, avait deux ans à l'époque. Sa détention pendant dix ans sans jugement a empoisonné les relations entre les deux pays. «C'est pour lui la fin d'un cauchemar qui aura duré dix années», avait déclaré à l'AFP Me Bayon après le paiement de sa caution.

Un responsable judiciaire libanais ayant requis l'anonymat avait précisé que ses avocats s'étaient rendus à la prison où il était incarcéré pour achever les formalités de sa libération, indiquant qu'il était libre de quitter le pays. Hannibal, en possession d'un passeport libyen, doit quitter le Liban pour une destination qui reste «confidentielle», d'après Me Bayon.

«La justice n'était pas indépendante»

«Si Hannibal Kadhafi a pu être arbitrairement détenu au Liban pendant dix années, c'est parce que la justice n'était pas indépendante», a ajouté l'avocat français, estimant qu'avec l'avènement en janvier d'un gouvernement réformateur, la justice recommençait à recouvrer son indépendance. Mouammar Kadhafi a été tué lors d'un soulèvement en Libye en 2011, ainsi que trois de ses fils.

Hannibal Kadhafi, qui a eu des démêlés judiciaires en France et en Suisse dans les années 2000, avait fui en Syrie pour rejoindre son épouse, une mannequin libanaise, avant d'être arrêté au Liban.

