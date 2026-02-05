Le fils de Mouammar Kadhafi sera inhumé demain à Bani Walid

Seif al-Islam Kadhafi, fils de Mouammar Kadhafi, assassiné mardi à Zenten, sera inhumé vendredi à Bani Walid. Ce bastion pro-Kadhafi reste fidèle à l'ancien régime malgré les divisions en Libye depuis 2011.

Le fils de Mouammar Kadhafi, Seif al-Islam, assassiné par des inconnus mardi, sera inhumé vendredi en Libye à Bani Walid, fief d'une tribu restée fidèle au colonel Kadhafi qui dirigea le pays pendant plus de 40 ans, ont affirmé deux de ses frères.

«La date et le lieu de l'inhumation ont été décidés d'un commun accord par la famille», a indiqué jeudi sur Facebook Mohamed Kadhafi, demi-frère de Seif al-Islam, annonçant ses funérailles à Bani Walid (ouest), à près de 200 km au sud de Tripoli, «après la prière du vendredi».

Ce choix, qui «témoigne de notre respect» pour Bani Walid et ses habitants est un «signe de reconnaissance pour leurs convictions» et «leur opposition aux divisions (du pays) depuis les événements de février (2011)», a ajouté l'aîné des fils Kadhafi.

Seif al-Islam Kadhafi sera inhumé «chez les Werfalla (la tribu locale, ndlr), à côté de son frère, Khamis Mouammar Kadhafi», a confirmé sur X son frère cadet Saadi, appelant au respect de «l'ordre et de la loi».

«Des rivières de sang»

Bani Walid, localité de 100'000 habitants, est le bastion de la puissante tribu des Werfalla, qui honore encore avec ferveur la mémoire de Mouammar Kadhafi, renversé et tué en 2011, après avoir bataillé contre les nouveaux dirigeants de l'ouest libyen jusqu'en octobre 2012.

A chaque anniversaire du coup d'Etat ayant porté Kadhafi au pouvoir le 1er septembre 1969, les habitants hissent les drapeaux verts de la «Jamahiriya» (nom du régime Kadhafi) et paradent dans les rues avec son portrait. Jusqu'à l'annonce de son assassinat mardi dans la maison où il résidait à Zenten (nord-ouest), on ne savait pas où se trouvait Seif al-Islam Kadhafi, longtemps considéré comme le dauphin de son père et présenté comme un réformateur modéré.

Pendant la rébellion de 2011, cette réputation s'était effondrée quand il avait promis des «rivières de sang» aux opposants de Mouammar Kadhafi. Recherché par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l'humanité, il avait été arrêté en 2011 dans le sud libyen, détenu à Zenten, puis condamné à mort en 2015 avant de bénéficier d'une amnistie.

Seuls quatre des sept enfants de Mouammar Kadhafi sont encore en vie: ses fils Mohamed, Saadi, Hannibal et sa fille Aïcha, tous en exil comme leur mère, Safia Farkache. Depuis 2011, la Libye peine à retrouver la stabilité. Deux exécutifs s'y disputent le pouvoir: le gouvernement d'unité nationale reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, dirigé par Abdelhamid Dbeibah et un exécutif à Benghazi (est), contrôlé par le maréchal Khalifa Haftar et ses fils.



