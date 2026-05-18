Sept morts au Liban dont un chef du Jihad islamique dans des frappes israéliennes
Des frappes israéliennes au Liban ont tué dimanche sept personnes dont un chef du Jihad islamique palestinien, malgré une nouvelle prolongation de la trêve après des négociations bilatérales que le Hezbollah pro-iranien a encore condamnées.
D'après un bilan préliminaire du ministère de la Santé, trois personnes sont mortes à Tayr Felsay et deux à Tayr Debba, dont un enfant dans chaque localité. Une quinzaine de personnes ont été blessées dans la série de frappes visant le sud du pays, a précisé cette source.
Dans l'est, un tir de missile israélien visant un appartement en périphérie de Baalbek a tué un chef du Jihad islamique, groupe palestinien allié du Hezbollah, Wael Abdel Halim, ainsi que sa fille de 17 ans, a annoncé dans la soirée l'agence de presse officielle libanaise ANI.
L'armée israélienne avait appelé à l'évacuation de plusieurs villages, parfois situés à des dizaines de kilomètres de la frontière israélo-libanaise et qui avaient déjà fait l'objet d'avertissements la veille.
Source: AFP
Trump prévient qu'«il ne restera plus rien» de l'Iran si Téhéran n'accepte pas un accord
Donald Trump a prévenu dimanche sur sa plateforme Truth Social qu'il «ne restera plus rien de l'Iran» si Téhéran ne signe pas un accord avec les Etats-Unis, alors que les négociations entre les deux pays patinent.
«Pour l'Iran, le temps presse, et ils feraient mieux d'agir rapidement, sinon il ne restera plus rien d'eux», a menacé le président américain.
Incendie après une frappe de drone près de la centrale nucléaire de Barakah
Un incendie s'est déclaré après une frappe de drone près de la centrale nucléaire de Barakah aux Emirats arabes unis, sans faire de blessés ni provoquer de hausse de radioactivité, a annoncé dimanche le bureau des médias du gouvernement local d'Abou Dhabi.
«Les autorités d'Abou Dhabi sont intervenues après un incendie survenu dans un générateur électrique situé à l'extérieur du périmètre intérieur de la centrale nucléaire de Barakah (...) à la suite d'une frappe de drone», a précisé le bureau dans un communiqué. «Aucun blessé n'a été signalé et aucun impact sur les niveaux de sûreté radiologique n'a été constaté.»
L'AIEA s'inquiète
Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi a exprimé dimanche «sa profonde préoccupation» après la frappe de drone près de la centrale nucléaire de Barakah, aux Emirats arabes unis, dans un message posté sur X.
«Toute activité militaire menaçant la sûreté nucléaire est inacceptable», a ajouté le patron de l'agence de l'ONU pour la sécurité nucléaire, qui a dit avoir informée par les Emirats «que les niveaux de radiation à la centrale nucléaire de Barakah restent normaux et qu'aucun blessé n'a été signalé».
Les Emirats dénoncent
Les Emirats arabes unis ont dénoncé de leur côté la frappe de drone, sans attribuer l'attaque. Celle-ci «constitue une escalade dangereuse, un acte d'agression inacceptable et une menace directe à la sécurité du pays», a estimé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
Source: AFP
L'Arabie saoudite dit avoir intercepté trois drones en provenance d'Irak
L'Arabie saoudite a intercepté trois drones entrés dimanche dans son espace aérien en provenance d'Irak, a annoncé le porte-parole du ministère de la Défense, le général de division Turki al-Maliki.
«Dans la matinée de dimanche, trois drones ont été interceptés et détruits après leur entrée dans l'espace aérien du Royaume en provenance de l'espace aérien irakien», a précisé le porte-parole dans un communiqué, ajoutant que l'Arabie saoudite mettrait en oeuvre «toutes les mesures nécessaires» pour répondre aux tentatives d'atteinte à sa souveraineté et sa sécurité.
Source: AFP
Washington n'aurait fait «aucune concession concrète» en réponse à l'offre de Téhéran
Les Etats-Unis n'ont accordé «aucune concession concrète» dans leur réponse aux propositions iraniennes, notamment sur le dossier nucléaire, principal sujet de divergence entre les deux pays, ont affirmé dimanche les médias iraniens.
Les Etats-Unis ont présenté une liste de cinq points exigeant notamment que l'Iran ne maintienne qu'un seul site nucléaire en activité et transfère son stock d'uranium hautement enrichi à Washington, a indiqué l'agence Fars.
De son côté, l'agence Mehr a affirmé que les Etats-Unis n'avaient accordé à l'Iran «aucune concession tangible», dénonçant «des conditions excessives» imposées par Washington.
Source: AFP
Le négociateur en chef Ghalibaf va superviser les relations avec la Chine
Le président du Parlement iranien et principal négociateur de son pays dans les pourparlers avec les États-Unis, Mohammad Bagher Ghalibaf, a également été chargé des relations avec la Chine, ont rapporté dimanche des médias locaux.
Mohammed Bagher Ghalibaf «a récemment été nommé représentant spécial de l'Iran pour les affaires chinoises», a indiqué l'agence Tasnim, citant des «sources bien informées».
La Chine est le premier partenaire commercial de la République islamique, ainsi que le principal importateur de pétrole iranien. Mohammed Bhager Ghalibaf a été nommé à ce poste sur proposition du président iranien Massoud Pezeshkian et avec l'approbation du guide suprême Mojtaba Khamenei, selon l'agence Tasnim. L'agence iranienne a précisé qu'il serait chargé de «coordonner différents aspects des relations irano-chinoises».
Source: AFP
Le porte-avions Gerald Ford de retour aux Etats-Unis
Le porte-avions américain Gerald Ford, qui avait été dépêché par le président américain Donald Trump au Moyen-Orient avant le début de la guerre en Iran, a regagné samedi les Etats-Unis, a annoncé le Pentagone. Il a battu un record avec 326 jours de missions en mer.
Le plus grand porte-avions au monde a retrouvé son port d'attache à Norfolk, sur la côte est des Etats-Unis, accueilli par le ministre américain de la défense Pete Hegseth, a précisé son ministère sur les réseaux sociaux. Le Gerald Ford a ainsi accompli la plus longue pour un groupe aéronaval depuis la guerre du Vietnam, a précisé le Pentagone.
Source: AFP
Le Hezbollah dit avoir frappé le nord d'Israël
Le mouvement libanais Hezbollah a affirmé samedi avoir frappé une cible militaire dans le nord d'Israël. Le fragile cessez-le-feu entre le Liban et Israël n'a pas mis fin aux combats.
Le mouvement armé soutenu par l'Iran a indiqué dans un communiqué que ses combattants avaient visé «la caserne de Ya'ara [...] avec un essaim de drones d'attaque», après avoir annoncé plusieurs opérations contre les forces israéliennes déployées dans le sud du Liban où elles occupent un territoire proche de la frontière entre les deux pays.
Le Hezbollah pointe une impasse
Le Hezbollah rejette les négociations directes entre le Liban et Israël, les premières depuis des décennies entre les deux pays qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques. Ces négociations portent notamment sur l'épineuse question du désarmement du groupe, que celui-ci refuse.
«Les négociations directes» avec Israël n'ont pas abouti à un cessez-le-feu et ont précipité les autorités libanaises «dans une impasse (...) qui va les conduire de compromis en compromis et sans résultat», a déclaré dimanche un député du Hezbollah, Hussein Hajj Hassan.
Selon lui, «le pouvoir au Liban a précipité le pays dans (...) de très graves crises, puisqu'il ne pourra pas exécuter ce que veut (Israël), en particulier en ce qui concerne le désarmement» du Hezbollah.
Source: AFP
Trois secouristes libanais tués dans une frappe israélienne
Une frappe israélienne sur le sud du Liban a tué vendredi trois secouristes du Comité islamique de santé, affilié au Hezbollah pro-iranien, a indiqué le ministère libanais de la Santé. Dans un communiqué, le ministère a estimé que la frappe avait «directement visé» le centre du Comité à Harouf. Un quatrième membre a été gravement blessé.
Source: AFP
Le Premier ministre libanais s'en prend au Hezbollah
Le Premier ministre libanais a fustigé vendredi le mouvement pro-iranien Hezbollah pour avoir entraîné le Liban dans une nouvelle guerre «irresponsable», appelant au soutien des pays arabes et plus largement de la communauté internationale dans les négociations avec Israël.
«Assez de ces aventures irresponsables servant des projets ou intérêts étrangers», a lancé, en référence au Hezbollah, Nawaf Salam lors d'un dîner organisé par une ONG, ajoutant que seules les forces armées devraient détenir des armes dans le pays.
S'exprimant peu après l'annonce d'une prolongation du cessez-le-feu de 45 jours à l'issue de pourparlers entre le Liban et Israël à Washington, le dirigeant a par ailleurs dit espérer «mobiliser tout le soutien arabe et international pour renforcer notre position» dans les discussions.
Source: AFP
Israël indique avoir tué plus de 220 combattants du Hezbollah sur une semaine
L'armée israélienne a déclaré vendredi avoir tué plus de 220 combattants du mouvement pro-iranien Hezbollah dans le sud du Liban au cours de la semaine écoulée. Cette annonce coïncide avec la deuxième journée de négociations directes à Washington entre le Liban et Israël, destinées à mettre fin à la guerre.
«Plus de 220 terroristes du Hezbollah qui menaient des attaques contre des soldats de l'armée israélienne ont été éliminés» au cours de la semaine écoulée, a déclaré l'armée israélienne. Durant cette même période, les forces israéliennes ont également frappé plus de 440 cibles du Hezbollah dans plusieurs régions du sud du Liban, a ajouté l'armée.
Malgré un cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril, Israël a par ailleurs annoncé avoir mené vendredi «des frappes contre l'infrastructure du Hezbollah dans la région de Tyr» (sud). Elles ont fait 37 blessés, dont six membres du personnel médical de l'hôpital, quatre enfants et neuf femmes, selon le ministère libanais de la Santé.
Source: AFP
Le Liban et Israël prolongent leur cessez-le-feu de 45 jours
Le Liban et Israël vont prolonger de 45 jours leur cessez-le-feu qui devait arriver à échéance dimanche, a annoncé vendredi le département d'Etat américain, lors d'une deuxième journée de pourparlers entre les deux Etats du Proche-Orient à Washington.
Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril, l'armée israélienne a continué à frapper des cibles du Hezbollah pro-iranien au Liban, faisant au moins 400 morts, d'après un décompte de l'AFP fondé sur des chiffres officiels.
En s'en prenant à Israël, le mouvement chiite a entraîné le Liban dans la guerre régionale à la suite du déclenchement de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran le 28 février. «La cessation des hostilités du 16 avril (ndlr: date à laquelle l'accord avait été conclu) va être prolongée de 45 jours afin de permettre de nouveaux progrès», a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine, Tommy Pigott.
Les discussions engagées dans la capitale des Etats-Unis ont été «productives et positives», avait annoncé jeudi un haut responsable américain.
Source: AFP
L'amée israélienne émet un ordre d'évacuation pour des secteurs de Tyr
L'armée israélienne a appelé les habitants de plusieurs immeubles de la ville de Tyr, dans le sud du Liban, à évacuer immédiatement les lieux en prévision de frappes prévues vendredi dans la zone. Selon un correspondant de l'AFP, au moins un des immeubles menacés a été touché.
«Avertissement urgent aux habitants du Liban, en particulier aux résidents de la ville de Tyr... vous vous trouvez à proximité d'infrastructures terroristes du Hezbollah contre lesquelles l'armée israélienne se prépare à intervenir», a déclaré sur X le colonel Avichay Adraee, porte-parole de l'armée en langue arabe.
«Nous vous exhortons à vous éloigner immédiatement de ces immeubles et des structures environnantes, et à vous déplacer à au moins 300 mètres de distance d'eux», indique le message, accompagné d'une carte identifiant les sites visés.
Source: AFP