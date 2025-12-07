Selon la police, une vingtaine de personnes ont été blessées dimanche matin dans un parking de l’aéroport d’Heathrow après que quatre hommes ont volé la valise d’une femme et aspergé les occupants d’un ascenseur de spray au poivre.

AFP Agence France-Presse

L'accès en voiture ou en transports en commun à l'aéroport, le plus fréquenté d'Europe, a été perturbé dans les heures qui ont suivi cet incident au terminal 3.

«Des agents de la brigade armée sont intervenus et ils ont arrêté un homme de 31 ans soupçonné d'agression, neuf minutes après le signalement. Il reste en garde à vue et les investigations se poursuivent pour localiser d'autres suspects», selon un communiqué de la police londonienne diffusé après 16H00.

«Nous pensons à ce stade qu'une femme s'est fait voler sa valise par un groupe de quatre hommes, qui ont pulvérisé une substance qui semble être du spray au poivre dans sa direction», a indiqué le commandant Peter Stevens, cité dans ce communiqué. «Cela s'est produit dans un ascenseur du parking, le spray touchant les personnes présentes dans l'ascenseur et aux alentours», a-t-il ajouté.

21 personnes prises en charge

Au total, 21 personnes ont été prises en charge sur place par le service des ambulances de Londres, dont une fillette de trois ans. Cinq ont été emmenées à l'hôpital, ont indiqué les secours, et leurs blessures ne mettent pas leur vie en danger selon la police. Le commandant Peter Stevens a également réaffirmé qu'il s'agissait à priori d'un «incident isolé, impliquant des personnes qui se connaissent».

La police, qui a été alertée vers 08H00, avait d'abord évoqué «une dispute qui a dégénéré». Elle a dit ne pas considérer cet incident comme terroriste. Le terminal 3 est resté ouvert tout au long de l'incident, mais l'accès à l'aéroport en voiture ou transports en commun était très perturbé dans la journée, a constaté une journaliste de l'AFP. Des voyageurs ont aussi déclaré à l'agence britannique PA avoir attendu plusieurs heures avant de pouvoir prendre un bus au départ du terminal.

«Les navettes en direction du parking longue durée ont été affectées par des bouchons sur les routes après un incident qui a entraîné la fermeture du tunnel de la zone centrale des terminaux pour des raisons de sécurité», a indiqué un porte-parole d'Heathrow dans l'après-midi.