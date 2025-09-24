DE
FR

«L'enquête ne fait que commencer»
Un suspect arrêté après la cyberattaque contre des aéroports

La cyberattaque affectant des aéroports majeurs comme Bruxelles, Heathrow et Berlin a conduit à l'arrestation d'un suspect. L'homme, âgé d'environ 40 ans, a été appréhendé dans le sud de l'Angleterre avant d'être relâché sous caution.
Publié: 13:46 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 49 minutes
Partager
Écouter
La cyberattaque a engendré d'importantes perturbations.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un homme âgé d'une quarantaine d'années a été arrêté mardi soir après la cyberattaque qui perturbe plusieurs grands aéroports européens dont Bruxelles, Heathrow à Londres ou Berlin depuis ce week-end, a annoncé mercredi la police britannique.

A lire aussi
Plusieurs grands aéroports européens perturbés par une cyberattaque
Logiciel piraté
Plusieurs grands aéroports européens perturbés par une cyberattaque
L’Europe est sous la menace d'une panne généralisée depuis des années
Un expert met en garde
Depuis des années, l’Europe est sous la menace d'une panne généralisée

Cet homme, arrêté dans le sud de l'Angleterre, a été libéré sous caution, a indiqué l'Agence britannique de lutte contre la criminalité (NCA) dans un communiqué. Il est soupçonné d'infractions à la loi britannique sur l'informatique et la cybercriminalité. «Bien que cette arrestation soit une étape positive, l'enquête sur cet incident ne fait que commencer et reste en cours», a précisé Paul Foster, chef de l'unité nationale de lutte contre la cybercriminalité de la NCA, cité dans ce communiqué.

Un logiciel malveillant à l'origine

Les perturbations dans ces aéroports ont débuté samedi matin après qu'une cyberattaque a visé un logiciel pour l'enregistrement des passagers et des bagages fourni par la société Collins Aerospace. Les voyageurs ont dû parfois attendre de longues heures avant de pouvoir effectuer cette formalité, et de nombreux vols ont été retardés ou annulés, notamment en Belgique.

Cette attaque a été commise avec un logiciel informatique malveillant, ou «ransomware», a indiqué lundi l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA). Quelques perturbations ont encore lieu mercredi malgré une amélioration globale de la situation.

A Heathrow, aéroport le plus fréquenté d'Europe, "la grande majorité des vols ont lieu normalement", est-il indiqué sur le site, mais les passagers doivent vérifier le statut du leur avant de voyager. Des perturbations à l'"impact limité" sont aussi enregistrées à l'aéroport de Bruxelles, selon ce dernier.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus