Dernière mise à jour: il y a 49 minutes

La cyberattaque affectant des aéroports majeurs comme Bruxelles, Heathrow et Berlin a conduit à l'arrestation d'un suspect. L'homme, âgé d'environ 40 ans, a été appréhendé dans le sud de l'Angleterre avant d'être relâché sous caution.

La cyberattaque a engendré d'importantes perturbations. Photo: IMAGO/Anadolu Agency

AFP Agence France-Presse

Un homme âgé d'une quarantaine d'années a été arrêté mardi soir après la cyberattaque qui perturbe plusieurs grands aéroports européens dont Bruxelles, Heathrow à Londres ou Berlin depuis ce week-end, a annoncé mercredi la police britannique.

Cet homme, arrêté dans le sud de l'Angleterre, a été libéré sous caution, a indiqué l'Agence britannique de lutte contre la criminalité (NCA) dans un communiqué. Il est soupçonné d'infractions à la loi britannique sur l'informatique et la cybercriminalité. «Bien que cette arrestation soit une étape positive, l'enquête sur cet incident ne fait que commencer et reste en cours», a précisé Paul Foster, chef de l'unité nationale de lutte contre la cybercriminalité de la NCA, cité dans ce communiqué.

Un logiciel malveillant à l'origine

Les perturbations dans ces aéroports ont débuté samedi matin après qu'une cyberattaque a visé un logiciel pour l'enregistrement des passagers et des bagages fourni par la société Collins Aerospace. Les voyageurs ont dû parfois attendre de longues heures avant de pouvoir effectuer cette formalité, et de nombreux vols ont été retardés ou annulés, notamment en Belgique.

Cette attaque a été commise avec un logiciel informatique malveillant, ou «ransomware», a indiqué lundi l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA). Quelques perturbations ont encore lieu mercredi malgré une amélioration globale de la situation.

A Heathrow, aéroport le plus fréquenté d'Europe, "la grande majorité des vols ont lieu normalement", est-il indiqué sur le site, mais les passagers doivent vérifier le statut du leur avant de voyager. Des perturbations à l'"impact limité" sont aussi enregistrées à l'aéroport de Bruxelles, selon ce dernier.