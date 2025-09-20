DE
Logiciel piraté
Plusieurs grands aéroports européens perturbés par une cyberattaque

Des perturbations dans plusieurs grands aéroports européens, dont Bruxelles, Heathrow et Berlin, sont causées par un incident cyber. Le logiciel MUSE de Collins Aerospace est affecté, impactant l'enregistrement et le dépôt des bagages.
Publié: 11:05 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 47 minutes
Écouter
Plusieurs grands aéroports européens, dont ceux de Bruxelles, Heathrow à Londres, et Berlin, sont perturbés samedi en raison d'un incident «cyber» affectant un logiciel fourni par la société Collins Aerospace, a indiqué cette dernière à l'AFP.

«Nous sommes informés d'une perturbation d'origine cyber sur notre logiciel MUSE dans plusieurs aéroports», a indiqué l'entreprise, ajoutant que l'impact «se limite à l'enregistrement électronique des clients et au dépôt des bagages».

Retards et annulations

Sur son site internet, l'aéroport de Bruxelles a précisé que cette «cyberattaque» s'était produite «vendredi soir». «Cela a eu des conséquences importantes sur le programme de vols et entraînera malheureusement des retard et des annulations», a-t-il ajouté.

«La situation n'est pas résolue» samedi matin, a précisé l'aéroport à l'AFP, et l'enregistrement et l'embarquement doivent se faire de manière manuelle. A Londres, l'aéroport de Heathrow, principal aéroport international de la capitale, a également indiqué être concerné par ces perturbations, qui «pourraient entraîner des retards au départ».

Il conseille aux passagers de vérifier la situation de leur vol avec leur compagnie aérienne et de venir très en avance pour avoir le temps d'effectuer les formalités d'enregistrement. Sur son site internet, l'aéroport de Berlin indique aussi être touché par ce «problème technique chez un fournisseur». Collins Aerospace dit travailler à résoudre l'incident «aussi vite que possible»

