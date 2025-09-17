Un contrôleur aérien s'endort aux manettes

Un contrôleur aérien s'est endormi en Corse, forçant un avion Air Corsica à tourner au-dessus d'Ajaccio pendant 18 minutes. L'incident, survenu lundi, a déclenché une intervention des secours et une enquête de la DGAC.

Un contrôleur aérien s'est endormi en Corse, forçant un avion Air Corsica à tourner au-dessus d'Ajaccio. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

Un contrôleur aérien en Corse s'est endormi lundi, provoquant l'attente dans les airs d'un avion pendant près de vingt minutes, a indiqué mercredi la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), confirmant une information de Corse Matin.

«Un vol Air Corsica en provenance d'Orly et à destination d'Ajaccio n'a pas pu établir de contact radio avec la tour de contrôle lors de sa phase d'approche», explique la DGAC dans une note envoyée à l'AFP.

«L'avion a patienté 18 minutes, tournant dans les airs, au-dessus du golfe d'Ajaccio», détaille la DGAC. Cette «situation inhabituelle» a déclenché une intervention notamment des services de secours de l'aéroport, ajoute-t-elle.

Test d'alcoolémie négatif

«L'intervention des pompiers de l'aérodrome à la tour de contrôle a permis de constater que le contrôleur de service s'était endormi à son poste», précise la DGAC. Une «enquête a été ouverte» et le contrôleur aérien a été testé négatif au test d'alcoolémie, signale-t-elle. «Une éventuelle sanction est à l'étude», poursuit la DGAC.

Au réveil du contrôleur, «le vol a atterri en sécurité dans les conditions prévue» et «les opérations ont pu reprendre normalement», rassure la DGAC.