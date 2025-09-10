DE
De quelques mètres seulement
Deux avions manquent de se percuter à l’aéroport de Bâle-Mulhouse

Un Airbus EasyJet a interrompu son décollage alors qu'un autre appareil de la même compagnie approchait à basse altitude Lundi matin à Bâle-Mulhouse. D'après «24 heures», le survol s'est joué à quelques dizaines de mètres.
Publié: il y a 56 minutes
Deux avions se sont retrouvés dangereusement proches sur la même piste, a l'aéroport de Bâle-Mulhouse. (Image d'archive)
Photo: Sven Thomann
DIMITRI_FACE.jpg
Dimitri FaravelJournaliste Blick

Une poignée de secondes a fait la différence. Lundi matin, peu après 10h, un incident inquiétant s’est produit à l’aéroport de Bâle-Mulhouse, impliquant deux avions de la compagnie EasyJet, comme le révèle «24 heures» ce mercredi 10 septembre. D’après les données de Flightradar, un Airbus A320 en partance pour Majorque a commencé sa phase de décollage en s’engageant sur la piste.

Or, au même moment, un autre Airbus A320, en provenance de Budapest, était en approche finale. L'appareil volait à environ 700 mètres d'altitude lorsqu'il a poursuivi sa descente jusqu'à seulement 335 mètres — soit à peine 65 mètres au-dessus du sol, l'aéroport étant situé à 270 mètres d’altitude. A une vitesse d’environ 280 km/h – normal pour un atterrissage – il a survolé la piste alors que l'autre avion s'y trouvait déjà.

Contexte déjà tendu pour Bâle-Mulhouse

L'avion en approche a alors dû remettre les gaz en urgence et effectuer un large détour au-dessus d'Allschwil et de Mulhouse, avant de revenir se poser en toute sécurité. De son côté, le vol pour Majorque a pu décoller environ une heure plus tard. EasyJet affirme que la sécurité des passagers n'a jamais été menacée.

Ce quasi-accident pourrait faire l'objet d'une enquête de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) française. Il survient dans un contexte déjà tendu pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse, confronté à un manque chronique de contrôleurs aériens. Selon le média BZ Basel, un poste sur cinq était encore vacant cet été.

