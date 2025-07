Cet avion de chasse frôle le crash sur une plage en Espagne

Un avion de chasse de l'armée espagnole est passé un peu trop près de la plage lors du festival aérien de Gijon, ce 27 juillet. Photo: DR

Luisa Gambaro Journaliste

Voilà une frayeur que ces baigneurs ne risquent pas d'oublier. Un avion de chasse a frôlé le crash sur une plage en Espagne ce dimanche 27 juillet, lors du festival aérien de Gijón. Sous les yeux effrayés des vacanciers, l'avion EF-18 Hornet de l'armée espagnole a volé à très basse altitude avant de changer brutalement de trajectoire, rapporte «Le Figaro» ce mardi 29 juillet.

«Un professionnalisme exemplaire»

Après sa manœuvre inattendue, le pilote a redressé l'appareil et s'est éloigné rapidement de la plage. D'après les autorités, il s'agissait d'une manœuvre d'évitement qui a permis d'esquiver une volée d'oiseau qui se trouvait dans la trajectoire de l'avion.

«Le pilote a agi avec une rapidité et un professionnalisme exemplaires, évitant une éventuelle collision sans compromettre l’exposition», précise leur communiqué. Les collisions avec des volatiles sont fréquentes dans l'aviation et peuvent endommager les moteurs de l'appareil, voir déclencher des incendies. «La sécurité est, et restera, notre priorité absolue à chaque salon aéronautique», ont conclu les autorités.