Les passagers d'un vol d'American Airlines ont été contraints d'évacuer l'appareil en urgence en raison d'un incident impliquant les freins et le train d'atterrissage juste avant le décollage samedi à Denver, a annoncé la compagnie aérienne américaine.

Le Boeing 737 MAX 8 du vol 3023 d'American Airlines était en train de décoller en partance pour Miami quand il a «rencontré un problème mécanique» lors du roulage, a indiqué la compagnie aérienne à l'AFP, ajoutant que les 173 passagers et six membres d'équipage «ont débarqué en toute sécurité». Un passager a été légèrement blessé transporté à l'hôpital pour évaluation, a précisé la compagnie.

Des pneus éclatés et la décélération de l'avion lors du freinage ont provoqué un incendie isolé des freins, qui a été éteint par les pompiers de la ville, selon la compagnie aérienne. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des passagers évacuant frénétiquement via un toboggan alors que de la fumée s'échappe de l'arrière de l'avion. On y voit notamment un passager, tenant un enfant à bout de bras, glisser précipitamment et trébucher.

Sécurité aérienne pointée du doigt

Le régulateur américain de l'aviation (FAA) a indiqué dans un communiqué que l'équipage du Boeing 737 MAX 8 «avait signalé un possible incident avec le train d'atterrissage lors du départ» vers 14h45 heure locale. L'agence a ajouté qu'elle enquêtait sur l'incident.

Ce nouvel incident vient alimenter les préoccupations croissantes concernant la sécurité aérienne aux Etats-Unis. Il intervient deux jours après qu'un appareil Southwest Airlines, en route pour Las Vegas, a dû soudainement plonger de plusieurs dizaines de mètres en altitude pour éviter une collision avec un autre avion, blessant deux membres de l'équipage et provoquant la terreur parmi ses passagers. En janvier, une collision en vol entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire avait fait 67 morts en approche de l'aéroport Ronald Reagan près de Washington.