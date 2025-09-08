DE
Les pompiers ont été mobilisés
Un terminal d'Heathrow évacué après un incident potentiellement dangereux

Lundi soir, la zone d’enregistrement du terminal 4 de l’aéroport d’Heathrow a été fermée et évacuée à la suite d’un incident nécessitant l’intervention des services d’urgence, a annoncé l’opérateur sur les réseaux sociaux.
Publié: il y a 22 minutes
La zone d'enregistrement du terminal 4 de l'aéroport d'Heathrow a été «fermée et évacuée» en raison d'un «incident» exigeant l'intervention des services d'urgence, a indiqué l'opérateur de l'aéroport londonien sur les réseaux sociaux lundi soir.

«Merci de ne pas vous rendre au terminal 4, des collègues assistent les passagers sur place», a déclaré l'opérateur du principal aéroport international du Royaume-Uni, situé à l'ouest de Londres.

Un incident impliquant «des matières dangereuses»

Les pompiers de Londres ont répondu à un «incident potentiellement dangereux impliquant des matières dangereuses», selon un communiqué des services d'incendie cité par la BBC.

«Des équipes spécialisées ont été déployées pour évaluer la situation, et une partie de l'aéroport a été évacuée par mesure de précaution pendant que les pompiers interviennent», ont précisé les services de secours.

Les trains sont «dans l'impossibilité de s'arrêter» à ce terminal, a annoncé de son côté l'opérateur ferroviaire britannique National Rail. «Tous les autres terminaux fonctionnent normalement», a souligné l'aéroport.

