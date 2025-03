Les Russes sont-ils derrière l'incendie à Heathrow?

Alexander Terwey, Denis Molnar et AFP

16:21 heures L'incendie à Heathrow est-il un coup de Moscou? Les rumeurs grandissent En Grande-Bretagne, les soupçons se multiplient autour de l'incendie dévastateur survenu dans une sous-station électrique près de l’aéroport de Heathrow. Plusieurs médias britanniques s’interrogent: s’agit-il d’un sabotage orchestré par la Russie? Le «Daily Mail» titre même: «Était-ce un sabotage russe?», tandis que le «Telegraph» évoque aussi la piste criminelle, indiquant que des enquêteurs spécialisés ont été dépêchés sur place, dans la sous-station de North Hyde. Toutefois, la police a déclaré qu’«aucun signe de malveillance n’a été détecté à ce stade», tout en précisant qu’elle «restait ouverte à toutes les hypothèses». Pour l’ancien colonel Hamish de Bretton Gordon, interrogé par «The Sun», «l'incendie présente toutes les caractéristiques d'un sabotage russe», rappelant «le manuel de sabotage de Moscou». Selon lui, même s’il n’existe pour l’instant aucune preuve formelle, «il est rare qu’une sous-station prenne feu et que les systèmes de secours échouent simultanément. Le timing est très suspect.» Will Geddes, expert en sécurité et fondateur du groupe International Corporate Protection, abonde dans ce sens: «Heathrow envisage une expansion. Ce genre d’incident ternit son image en matière de sécurité. Si j’étais une puissance étrangère hostile souhaitant perturber un des aéroports les plus fréquentés au monde, c’est exactement ce que je viserais: une sous-station électrique.» il y a 40 minutes il y a 40 minutes La police antiterroriste enquête sur l'incendie ayant provoqué la fermeture de l'aéroport de Heathrow La police antiterroriste enquête vendredi sur l'incendie qui a entrainé la fermeture de l'aéroport londonien de Heathrow, le plus grand d'Europe, et déclenché des perturbations dans le trafic aérien mondial. L'unité antiterroriste de la police londonienne a annoncé dans un communiqué mener l'enquête sur l'incident, étant donné sa localisation et son «impact sur une infrastructure nationale critique». Mais elle affirme n'avoir pas constaté à ce stade «de signe d'acte intentionnel». En début d'après-midi vendredi, l'opérateur du réseau électrique National Grid a annoncé avoir mis en place une «solution provisoire» pour rétablir «la capacité d'alimenter de nouveau les zones de l'aéroport de Heathrow qui sont connectées» à l'infrastructure endommagée. Source: AFP 13:23 heures 13:23 heures Lutte antiterroriste activée Selon les médias britanniques, l'agence antiterroriste enquête désormais également. Cependant, comme l’écrit le Guardian, il s’agit d’une «enquête de routine et d’une mesure purement préventive». Il n'y a actuellement aucun signe de crime, a déclaré un porte-parole. Mais on reste «impartial». Heathrow fait partie de l'infrastructure nationale critique de la Grande-Bretagne et constitue donc une cible potentielle pour le terrorisme et les actes de sabotage, poursuit-il. 12:51 heures 12:51 heures L'incendie d'Heathrow laisse même les experts perplexes Des scientifiques décrivent l'incendie dans une sous-station électrique, qui a paralysé l'aéroport d'Heathrow à Londres, comme extrêmement rare et inhabituel, selon le »Guardian». «Les incendies de ce type ne sont pas du tout courants car l'état de l'équipement est surveillé et remplacé dès qu'il montre des signes de vieillissement indiquant qu'il pourrait devenir dangereux», a déclaré au journal Robin Preece, professeur associé de systèmes énergétiques futurs à l'Université de Manchester. Dans ces sous-stations, on utilise du pétrole, a-t-il précisé. Cela signifie qu’en cas d’incendie, celui-ci serait important et difficile à maîtriser. «L’ensemble de la sous-station devrait probablement être fermé et mis hors tension afin que les pompiers puissent combattre l’incendie en toute sécurité. Vous ne pouvez pas combattre un incendie dans un poste électrique sous tension. Dans tous les cas, tous les appareils à proximité du transformateur en feu devraient être mis hors tension.» Pendant ce temps, Guy Gratton, professeur associé d'aviation et d'environnement à l'université de Cranfield, estime que les aéroports alternatifs en Grande-Bretagne et en Europe atteindront bientôt leurs limites. «Toutes les compagnies aériennes doivent indiquer leur destination et un ou deux aéroports alternatifs. Il s'agit des aéroports vers lesquels vous serez redirigé en cas de problème à l'aéroport de destination.» «La Grande-Bretagne possède de nombreux grands aéroports», a déclaré l’expert. Toutefois, les aéroports alternatifs ne doivent pas nécessairement se trouver en Grande-Bretagne: «Francfort ou Schiphol, par exemple, peuvent être utilisés.» Toutefois, la fermeture d’un aéroport aussi grand que Heathrow présente un risque important d’épuisement des capacités des autres sites. «La priorité absolue est bien sûr la sécurité, mais le confort des passagers passe inévitablement au second plan.» «Cela entraînera inévitablement des perturbations et des frustrations considérables», prédit Gratton. 11:01 heures 11:01 heures Aucun signe de sabotage, mais les travaux seront longs Selon un ministre britannique cité par la BBC, il n’y a actuellement aucun signe de «sabotage». L'enquête se poursuit. «Le plus important est de remettre l’aéroport en service le plus rapidement possible», a précisé Ed Miliband. La sous-station de l'aéroport est «l'une des plus grandes du pays» et au moins un des trois transformateurs a été «très gravement endommagé», a déclaré à Sky News Tim Green, responsable de l'électronique et de l'ingénierie électrique. Il faudra un certain temps pour commander des pièces de rechange. Il faudra donc beaucoup de temps pour réparer les dégâts. 10:32 heures 10:32 heures Plus rien ne fonctionne à Heathrow Des passagers sont bloqués à l'aéroport d'Heathrow. Photo: keystone-sda.ch Quand et comment les choses évolueront: personne n'en sait rien. Photo: keystone-sda.ch 09:21 heures 09:21 heures L'incendie à Heathrow a été maîtrisé L'incendie dans une sous-station électrique à l'origine de la fermeture de l'aéroport international d'Heathrow à Londres est désormais «maîtrisé», ont indiqué les pompiers vendredi matin. Photo: keystone-sda.ch «Nous avons maîtrisé avec succès l'incendie et empêché qu'il ne s'étende davantage», a indiqué un porte-parole des pompiers Pat Goulbourne dans un communiqué. «Nous resterons présents sur les lieux tout au long de la journée, afin d'aider (l'opérateur du réseau électrique) National Grid», a-t-il ajouté. Dix camions et quelque 70 pompiers ont été déployés. Près de 150 personnes ont été évacuées dans le secteur et un périmètre de sécurité a été mis en place. Les pompiers ont appelé les habitants à garder leurs fenêtres fermées en raison des fumées produites par l'incendie, incitant la population à éviter la zone. Source: AFP 09:14 heures 09:14 heures Gatwick a déjà atteint sa limite Comme l’écrit la BBC, l’aéroport de Gatwick a pris le relais de Heathrow, mais il atteint déjà ses limites de capacité. Il ne peut pas gérer beaucoup plus d'avions. Il existe d'autres aéroports dans la région du Grand Londres, notamment Luton et Stansted, mais la capacité y est également limitée. 08:47 heures 08:47 heures Le générateur de secours est également touché Comme l'a expliqué le ministre de l'Énergie Ed Miliband à Sky News, le générateur de secours est également affecté par la panne. Il s’agit d’une situation «inhabituelle et sans précédent». On ne sait pas encore ce qui a provoqué l'incendie. Le ministre a qualifié l’incendie de «catastrophique». 08:47 heures 08:47 heures Au moins 1351 vols concernés Selon un article de Flightradar24, au moins 1 351 vols à destination et en provenance d'Heathrow sont concernés dans le monde. Cela n’inclut pas les vols qui pourraient encore être annulés ou retardés. Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. L'opérateur de l'aéroport de Londres-Heathrow, le plus grand d'Europe, a annoncé vendredi la fermeture de celui-ci en raison d'une panne de courant consécutive à l'incendie d'une sous-station électrique. «Heathrow connaît une coupure d'électricité significative. Pour garantir la sécurité de nos passagers et de nos collègues, Heathrow sera fermé jusqu'à 23h59 (1h du matin en Suisse) le 21 mars,» a indiqué Heathrow Airport Holdings sur X.

Les passagers ont été priés de ne pas se rendre à l'aéroport et de contacter leur compagnie aérienne. La panne a été causée par un incendie dans une sous-station électrique, précise-t-on.

Tous les vols depuis la Suisse annulés

Dix vols ont été annulés à l'aéroport de Zurich en raison de la fermeture de Londres avec décollage et atterrissage, a confirmé le service de presse de l'aéroport de Zurich à la demande de Blick. Il s'agit de cinq vols aller et cinq vols retour, précise la porte-parole.

Par ailleurs, un avion de British Airways qui devait relier Mumbai à Londres via Zurich se trouve actuellement sur le sol zurichois. L'évolution de seize autres vols est encore incertaine. Huit vols au total sont concernés à l'aéroport de Bâle et treize à Genève.

«Swiss annule tous les vols en provenance de Zurich et de Genève vers le principal aéroport britannique pour aujourd'hui, vendredi 21 mars. Il y a au total 10 vols au départ et à destination de Genève avec 944 passagers réservés et 14 vols au départ et à destination de Zurich avec 1 969 passagers réservés», a-t-il indiqué dans un communiqué.

Par mesure de précaution, tous les vols entre la Suisse et l'aéroport Londres Heathrow prévu demain ne sont plus en vente. «Swiss regrette profondément les désagréments que cela a causés aux passagers. Nous espérons que la situation à Londres Heathrow reviendra à la normale dès que possible.»

Chaos au sol et dans les airs

De nombreux vols ont dû être détournés. Selon le portail de suivi Flightradar, environ 120 avions en vol ont été priés de se diriger vers des aéroports alternatifs ou de regagner l'aéroport duquel ils étaient partis. Certains vols en provenance des Etats-Unis ont notamment dû faire demi-tour.

Les pompiers londoniens ont dépêché dix camions et environ 70 hommes sur le site de la sous-station électrique, comme ils l'ont indiqué à X. Selon les médias, des milliers de foyers de la région ont été privés d'électricité.

«Cela va perturber le trafic aérien dans le monde entier»

Sur différentes images, on aperçoit un grand incendie et une colonne de fumée s'étendre dans le ciel. L'aéroport d'Heathrow est le plus grand d'Europe en termes de nombre de passagers. En 2024, il accueilli 83,9 millions de passagers.

«Heathrow est l'un des hubs les plus importants d'Europe», a déclaré le porte-parole de Flightradar24, Ian Petchenik, cité par «The Guardian». «Cela va perturber les opérations des compagnies aériennes dans le monde entier.»

Parmi les vols perturbés figure aussi un vol de United Airlines de New York, qui atterrira à Shannon (Irlande), selon FlightRadar24. Sept vols de United Airlines ont dû soit revenir vers leur aéroport de départ soit être dirigés vers d'autres destinations, selon la compagnie américaine, dont les vols de vendredi pour Heathrow sont annulés. Un vol de Korean Air, qui devait décoller du hub londonien pour Incheon (Corée du Sud), est annoncé avec un retard de 22 heures.