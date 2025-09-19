Emmanuel et Brigitte Macron prévoient de fournir des preuves 'scientifiques' dans une procédure en diffamation aux Etats-Unis. Leur avocat a confirmé que des témoignages d'experts et des photos seront présentés pour réfuter les rumeurs propagées par une influenceuse.

Les Macron fourniront des preuves «scientifiques» que Brigitte est une femme

1/2 Le couple présidentiel a engagé cet été des poursuites contre Candace Owens pour diffamation. Photo: IMAGO/Bestimage

AFP Agence France-Presse

Emmanuel et Brigitte Macron comptent présenter des éléments «scientifiques» et des photos pour prouver que l'épouse du président français est une femme, dans la procédure en diffamation qu'ils intentent aux Etats-Unis contre une influenceuse américaine, a confirmé vendredi un de leurs avocats. Le couple présidentiel a engagé cet été des poursuites contre la podcasteuse d'extrême droite Candace Owens pour avoir propagé et exploité les rumeurs qui circulent sur internet depuis des années selon lesquelles Brigitte Macron serait «née homme».

Tom Clare, leur avocat dans cette procédure, a déclaré dans un podcast de la BBC que les plaignants allaient fournir des preuves «scientifiques» que Mme Macron est une femme. «Des témoignages d'experts seront également présentés, qui seront de nature scientifique et démontreront également la fausseté des déclarations» de l'influenceuse à ses millions d'abonnés, a dit l'avocat, sans vouloir préciser la nature de ces preuves.

«Il n'est pas encore temps de dévoiler toute notre stratégie», a-t-il dit. Mais «nous sommes prêts à démontrer de manière exhaustive, tant de manière générale que spécifique, que ce qu'elle dit à propos de Brigitte Macron est faux». Les propos de Tom Clare à la BBC ont été confirmés à l'AFP par les relations publiques de son cabinet.

C'est extrêmement pénible

Les plaignants vont également présenter des photographies de Mme Macron avec ses enfants ou enceinte, a-t-il ajouté, tout en soulignant que le couple présidentiel ne s'était pas lancé dans cette procédure de gaieté de coeur. «Il est évident que c'est extrêmement pénible pour cette famille de devoir se présenter devant un tribunal et présenter ces preuves», a-t-il souligné. Mais le couple veut «mettre fin à ces mensonges une bonne fois pour toutes».

L'infox, qui resurgit régulièrement en France depuis la première élection d'Emmanuel Macron en 2017, prospère aux Etats-Unis depuis que Candace Owens s'en est emparée, lui donnant un large écho depuis janvier 2025 avec une série de vidéos intitulée «Becoming Brigitte» («Devenir Brigitte»).

En France, deux femmes qui avait largement diffusé l'infox selon laquelle Brigitte Macron, née Trogneux, n'aurait jamais existé et que son frère Jean-Michel aurait pris cette identité après avoir changé de sexe, ont été condamnées en 2024 à payer des dommages et intérêts à Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux. Natacha Rey et Amandine Roy ont été relaxées en appel en juillet et Brigitte Macron et son frère se sont pourvus en cassation.