Les rumeurs sur le sexe biologique de Brigitte Macron ne cessent d'accabler le couple présidentiel français, qui veut désormais prouver en justice que l'épouse d'Emmanuel Macron est une femme.

Brigitte Macron contrainte de prouver au tribunal qu'elle est une femme

Brigitte Macron contrainte de prouver au tribunal qu'elle est une femme

1/4 Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron veulent présenter des preuves devant un tribunal américain qu'elle est une femme. Photo: IMAGO/NurPhoto

Sandra Marschner et Léa Perrin

Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se retrouvent au cœur d’un procès pour diffamation aux Etats-Unis. En juillet 2025, le couple présidentiel a porté plainte contre l’influenceuse conservatrice Candace Owens dans l’Etat du Delaware, où elle est accusée d’avoir relayé la rumeur selon laquelle la Première dame serait née de sexe masculin.

Pour mettre un terme à ces accusations, Brigitte Macron et son mari entendent présenter des preuves photographiques et scientifiques de son sexe devant un tribunal américain, rapporte la BBC jeudi 18 septembre. Selon leur avocat, Tom Clare, ces documents seront fournis dans le cadre de la procédure.

Des affirmations «incroyablement troublantes»

Candace Owens a affirmé à plusieurs reprises que Brigitte Macron n’était pas née femme. Tom Clare assure que ces allégations sont «incroyablement perturbantes» pour la Première dame et constituent une «distraction» pour le président français. Il assure que le couple est prêt à démontrer «de manière générale et spécifique» que ces rumeurs sont infondées.

En France, les Macron avaient déjà remporté un procès en diffamation contre deux blogueuses à l’origine de ces accusations. Mais en 2025, le jugement a été annulé en appel au nom de la liberté d’expression. En juillet dernier, ils ont décidé de porter plainte contre Candice Owens aux Etats-Unis.

Candace Owens rejette la plainte

De son côté, Candace Owens tente d’obtenir l’irrecevabilité de la plainte, estimant qu’elle n’aurait pas dû être déposée dans le Delaware, puisque ses entreprises n’y sont pas directement concernées. Elle défend également la véracité de ses déclarations et invoque la liberté d’expression.

Dans Paris Match, Emmanuel Macron a expliqué son choix d’aller en justice. Selon lui, Candace Owens «savait pertinemment qu’elle diffusait de fausses informations, dans le but de nuire et au service d’une idéologie proche de l’extrême droite».