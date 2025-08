La décision de Brigitte et Emmanuel Macron d'attaquer en justice aux Etats-Unis l'influenceuse Candace Owens pourrait coûter à celle-ci des millions de dollars. Mais la stratégie juridique du coupe présidentiel français est-elle la bonne?

1/5 Brigitte Macron fait l'objet, depuis des années, de campagnes de calomnies l'accusant d'être un homme. Photo: Shutterstock

Richard Werly Journaliste Blick

Ce n’est pas une question d’argent. Mais c’est une plainte qui pourrait rapporter gros, voire très gros. Depuis la décision d’Emmanuel et Brigitte Macron de porter plainte pour diffamation aux Etats-Unis contre l’influenceuse complotiste Candace Owens, les estimations se multiplient sur ce qu’un procès gagné pourrait entraîner pour le couple présidentiel français. Or la réponse est sonnante et trébuchante: des millions de dollars.

Le 23 juillet, la plainte a été déposée devant un tribunal du Delaware. Elle vise Candace Owens, cette égérie afro-américaine des réseaux sociaux, qui accuse Brigitte Macron d’être un homme, et d’être en réalité Jean-Michel, son frère aîné. Une accusation que Candace Owens ne fait que relayer. La source de cette rumeur infernale vient en effet de deux Françaises condamnées par la justice en première instance, et étonnamment relaxées mi-juillet en appel.

Relaxe surprenante

Explication de cette relaxe surprenante: accuser quelqu’un d’être transgenre, même si cela est faux, n’est pas un délit dans le Code pénal français. Seule une séquence évoquant, sur les réseaux sociaux, un possible détournement de mineur de Brigitte Macron sur son époux (rencontré lorsqu’il était adolescent) a été jugé diffamatoire, mais les prévenues ont été relaxées au bénéfice de la bonne foi.

Le choix du Delaware pour le dépôt de la plainte des époux Macron vient de sa législation beaucoup plus restrictive sur la diffamation. Cet Etat proche de Washington est surtout connu comme un paradis fiscal pour sociétés étrangères. L’ancien président Joe Biden en fut longtemps le sénateur et il y vit toujours, à Wilmington plus précisément.

Calomnie et dommages financiers

Le motif de la plainte? Calomnie causant d’importants dommages financiers au couple présidentiel français. Le porteur? Le cabinet d’avocats Clare Locke LLP, expert en diffamation. Résultat: 218 pages d’arguments juridiques – citant 99 faits mensongers et 22 propos diffamants au regard de la loi – qui pourraient, si elle est retenue et jugée, rapporter des millions de dollars et intérêts à Brigitte Macron.

L’ombre de Donald Trump qui conservait un dossier Macron dans sa résidence de Mar-a-Lago, perquisitionnée par le FBI le 8 août 2022, plane en plus sur cette affaire. Candace Owens, elle, a répondu être prête pour ce duel judiciaire. Ce qui pourrait lui coûter très gros, à moins que ses avocats ne décident de transiger.

La question posée par la plainte aux Etats-Unis est en effet différente de celle qui, en France, a été déboutée en appel. Cette fois, les époux Macron affirment avoir été lésés financièrement. Leur plainte avance le fait que le discrédit inacceptable entraîné par cette polémique peut nuire à la future carrière de l’actuel président français.

La toucher au portefeuille

Il ne s’agit plus seulement de contester l’accusation portée par Candace Owens. Il s’agit de la toucher au portefeuille car ses millions de vues lui rapportent beaucoup d’argent. Vol et atteinte à l’image publique. Exploitation commerciale éhontée d’une rumeur. La lecture de la plainte fait davantage penser au droit des affaires qu’à une diffamation ordinaire.

Les chiffres, depuis la divulgation de la plainte, ont d’ailleurs pris leur envol. Certains commentaires américains évoquent un possible procès «à 50 millions de dollars»! Mais cette plainte du Delaware a surtout pour but de faire enfin taire les accusateurs, qui multiplient les calomnies sur les réseaux sociaux et profitaient jusque-là du refus obstiné de Brigitte Macron de se laisser happer par cette boue médiatique.



Taper là où cela fait le plus mal: à savoir les revenus que Candace Owens tire de ses calomnies. Telle est maintenant la stratégie, très américaine, du couple présidentiel français.