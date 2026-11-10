Les tensions géopolitiques ont contribué à freiner la consommation de pétrole. Au niveau global, les émissions devraient être en recul en 2026 après l'année 2025 record.

Les émissions mondiales de CO2 devraient baisser cette année

Les émissions mondiales de CO2 devraient baisser cette année

AFP Agence France-Presse

Les émissions mondiales de gaz à effet de serre devraient légèrement reculer en 2026 après un record en 2025, mais les scientifiques rappellent que cette inflexion, liée notamment à l'effet conjoncturel du conflit en Iran, reste insuffisante pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux.

Après une hausse moyenne annuelle de 0,9% ces dix dernières années, les émissions issues de la combustion du pétrole, du gaz et du charbon devraient baisser de 0,4% en 2026, indique le «Global Carbon Budget», publié mardi à l'occasion de la COP31 à Antalya (Turquie).

Pas durable

Cette baisse, liée notamment à la hausse des prix du pétrole résultant de la guerre au Proche-Orient et au développement des énergies renouvelables, est certes «encourageante», mais «une réduction due en partie à des chocs géopolitiques ne constitue pas une solution climatique durable», souligne Pierre Friedlingstein, principal auteur du rapport.

Il s'agirait de la première baisse annuelle des émissions mondiales depuis 2020, année où la pandémie de Covid-19 avait paralysé l'économie mondiale, les échanges commerciaux et les transports. Cette année, la guerre en Iran et la fermeture du détroit d'Ormuz ont réduit la consommation de pétrole.

Pétrole en recul marqué

Le déploiement de panneaux solaires, de parcs éoliens et de véhicules électriques, couvrant deux tiers de la hausse de la demande mondiale en énergie, a également contribué à cette baisse des émissions, selon le rapport. Mais, pour Corinne Le Quéré, contributrice au rapport et professeure à l'université d'East Anglia, un rebond est probable «une fois que les tensions liées au pétrole se seront apaisées».

Selon les auteurs du rapport, en 2026, les émissions mondiales liées au pétrole devraient reculer de 1,9%. Celles liées au gaz devraient diminuer de 0,3%, tandis que celles issues de l'utilisation du charbon devraient augmenter de 0,6%.

Par pays, la Chine, responsable de 32% des émissions fossiles mondiales, devrait diminuer ses émissions de 0,9% cette année, les Etats-Unis de 1,3% et l'Europe de 1,5%. Les émissions de l'Inde devraient en revanche augmenter de 4,4%.