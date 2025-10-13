Des dizaines de milliers de soldats russes quittent l'armée. Ils sont menacés de sanctions draconiennes. Différentes motivations entrent en jeu dans leur décision de déserter.

Les déserteurs russes menacés de la «punition du carrousel»

1/4 Ce déserteur russe est sur le point de recevoir la «punition du carrousel». Photo: X @TheDeadDistrict

Marian Nadler et BliKI

L'armée russe est confrontée à un problème croissant: la désertion. Des journalistes de «Kavkaz.Realii», un projet critique à l'égard du Kremlin et basé dans le Caucase du Nord, ont étudié les raisons de ce phénomène. Ils ont analysé les décisions de justice dans le district militaire sud de la Russie.

Ce sont plutôt des raisons personnelles qui poussent les soldats à la désertion. La jalousie est un motif fréquent: des hommes quittent le front pour vérifier une supposée infidélité de leur femme. Des obligations familiales, comme la garde d’enfants ou le soin de proches malades, mènent également à la fuite.

Un autre motif de désertion est le manque de prise en charge médicale et psychologique. De nombreux déserteurs rapportent qu’on leur a refusé de l’aide après des blessures ou en cas de détresse psychologique. Le stress post-traumatique et les maladies chroniques restent souvent sans traitement.

Des unités de barrage doivent empêcher la désertion

Le commandement de l'armée russe tente d'endiguer le problème. Les contrôles aux checkpoints sont renforcés et la coopération entre la police et l'armée est intensifiée. Les déserteurs risquent de longues peines de prison. Mais dans la pratique, les déserteurs sont souvent simplement renvoyés au front.

Les «unités de barrage» constituent une mesure particulièrement sévère. Ces troupes sont censées empêcher le repli ou la fuite derrière leurs propres lignes.

La brutale «punition du carrousel»

Celui qui déserte peut également recevoir la «punition du carrousel». Comme le rapporte CNN, plusieurs vidéos circulent sur le net à ce sujet. Lors de cette dernière, les déserteurs sont attachés à un véhicule à l'aide d'une corde, puis traînés en cercle à travers champs pendant plusieurs minutes.

Grigory Swerdlin, qui aide les soldats russes à déserter avec son organisation «Get Lost», résume ainsi la situation à CNN: «La violence est ce qui maintient l'armée russe en vie et en cohésion».