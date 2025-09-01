Les contours d'un possible déploiement militaire européen en Ukraine se précisent. Dans une interview au «Financial Times», Ursula von der Leyen a fait état d'un «plan précis». Avec à la clef, l'envoi de dizaines de milliers de soldats et un fort soutien américain.

Les contours du déploiement militaire XXL de l'UE en Ukraine se précisent

1/4 La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre polonais Donald Tusk se sont rendus dimanche à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Photo: Keystone

Daniel Kestenholz

L'Europe travaille sur des «plans assez précis» en vue d'un potentiel déploiement militaire en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans un entretien pour le «Financial Times». L'envoi de ces troupes s'inscrirait dans le cadre des garanties de sécurités qui doivent être mises en place une fois le conflit terminé.

Selon le quotidien britannique, le plan de Bruxelles inclut «potentiellement l'envoi de dizaines de milliers de soldats sous commandement européen», ceci avec un soutien accru des Etats-Unis, en matière de systèmes de commandement et de contrôle, de renseignements ou encore de surveillance.

«Cela prend des formes concrètes»

Lors de cet entretien, Ursula Von der Leyen a notamment expliqué qu'il existait «une feuille de route claire», élaborée en concertation avec les Etats-Unis. Le président américain Donald Trump lui aurait confirmé à plusieurs reprises son intention de faire participer les Etats-Unis. Les pays membres de l'Union européenne sont en outre tous en train de réfléchir à un plan national en vue «d'un éventuel déploiement de troupes multinationales avec le soutien des Américains», a-t-elle précisé.

«Bien sûr, un tel plan nécessite qu'une décision politique soit prise pour chaque pays», a déclaré la présidente de la Commission européenne. «L'envoi de troupes est l'une des décisions les plus importantes à prendre pour un Etat souverain». Mais elle l'assure: «L'urgence est très grande, les choses avancent et prennent des formes concrètes.»

La Suisse n'interviendra que sur demande

La Suisse pourrait-elle prendre part à ce programme? Berne s'est récemment exprimée a assuré que l'envoi de troupes suisses en Ukraine ne pourrait se faire qu'avec un mandat des Nations unies ou de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). C'est en tout cas ce qu'a déclaré Ursina Bentele, porte-parole du Secrétariat d'Etat à la politique de sécurité (SEPOS), à l'agence de presse russe Tass.

Pour que la Suisse intervienne, une demande officielle doit d'abord être adressée par les organisations internationales, puis acceptée par le Conseil fédéral et le Parlement. Jusqu'à présent, la Suisse n'a reçu aucune demande de participation à une telle mission, a assuré Ursina Bentele. «La participation à des opérations de combat est exclue pour la Suisse», a-t-elle précis.

Les Vert'libéraux veulent des soldats suisses en Ukraine

Selon Bloomberg, une dizaine de pays sont prêts à envoyer des troupes en cas de futur accord de paix. Côté suisse, les jeunes Vert'libéraux se sont récemment prononcé en faveur de l'envoi de soldats suisses en Ukraine dans le cadre d'une mission paix, comme l'a rapporté Blick. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a pour sa part rejeté le 18 août tout déploiement de troupes de l'OTAN en Ukraine, estimant qu'il y avait un risque d'escalade.