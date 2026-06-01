Une explosion survenue lundi dans une usine du groupe sud-coréen d’armement et d’aéronautique Hanwha Aerospace a fait quatre morts, selon les pompiers. Les causes du drame restent inconnues.

Une explosion dans une usine d'armement fait quatre morts en Corée du Sud

Une explosion dans une usine d'armement fait quatre morts en Corée du Sud

AFP Agence France-Presse

Une explosion dans une usine du groupe sud-coréen d'armement et d'aéronautique Hanwha Aerospace a fait quatre morts lundi, selon les pompiers, les cause du désastre restant pour l'heure inconnue. L'explosion a été signalée en fin de matinée sur ce site industriel de Daejeon (centre, à environ 150 kilomètres au sud de Séoul).

Hanwha Aerospace est un important constructeur sud-coréen du secteur de la défense, spécialisé dans la production d'armes guidées, de systèmes d'artillerie et de composants aérospatiaux. Son site de Daejeon est principalement dédié à la recherche et au développement, couvrant les technologies d'armement de pointe, systèmes de missiles, moteurs-fusées à propergol solide.

«Quatre décès ont été confirmés à ce stade», a déclaré à l'AFP un représentant des services d'incendie de Daejeon, sans fournir de détails, notamment concernant la cause de l'explosion. Selon l'agence de presse Yonhap, les autorités estiment que l'explosion s'est produite à l'intérieur même de l'usine.

«Les circonstances exactes et l'étendue des dégâts n'ont pas encore été pleinement établies. L'incendie n'est pas encore totalement maîtrisé», a indiqué de son côté à l'AFP un représentant de Hanwha Aerospace. Le président sud-coréen Lee Jae-myung a donné instruction aux responsables de mobiliser toutes les ressources disponibles afin de circonscrire l'incendie, a fait savoir son cabinet.