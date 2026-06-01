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Les circonstances restent vagues
Une explosion dans une usine d'armement fait quatre morts en Corée du Sud

Une explosion survenue lundi dans une usine du groupe sud-coréen d’armement et d’aéronautique Hanwha Aerospace a fait quatre morts, selon les pompiers. Les causes du drame restent inconnues.
Publié: 06:43 heures
Un véhicule des pompiers entre dans l'enceinte de l'usine Hanwha Aerospace à Daejeon le 1er juin 2026, suite à une explosion.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Une explosion dans une usine du groupe sud-coréen d'armement et d'aéronautique Hanwha Aerospace a fait quatre morts lundi, selon les pompiers, les cause du désastre restant pour l'heure inconnue. L'explosion a été signalée en fin de matinée sur ce site industriel de Daejeon (centre, à environ 150 kilomètres au sud de Séoul).

Hanwha Aerospace est un important constructeur sud-coréen du secteur de la défense, spécialisé dans la production d'armes guidées, de systèmes d'artillerie et de composants aérospatiaux. Son site de Daejeon est principalement dédié à la recherche et au développement, couvrant les technologies d'armement de pointe, systèmes de missiles, moteurs-fusées à propergol solide.

«Quatre décès ont été confirmés à ce stade», a déclaré à l'AFP un représentant des services d'incendie de Daejeon, sans fournir de détails, notamment concernant la cause de l'explosion. Selon l'agence de presse Yonhap, les autorités estiment que l'explosion s'est produite à l'intérieur même de l'usine.

«Les circonstances exactes et l'étendue des dégâts n'ont pas encore été pleinement établies. L'incendie n'est pas encore totalement maîtrisé», a indiqué de son côté à l'AFP un représentant de Hanwha Aerospace. Le président sud-coréen Lee Jae-myung a donné instruction aux responsables de mobiliser toutes les ressources disponibles afin de circonscrire l'incendie, a fait savoir son cabinet.

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