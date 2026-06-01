Une explosion dans une usine du groupe sud-coréen d'armement et d'aéronautique Hanwha Aerospace a fait quatre morts lundi, selon les pompiers, les cause du désastre restant pour l'heure inconnue. L'explosion a été signalée en fin de matinée sur ce site industriel de Daejeon (centre, à environ 150 kilomètres au sud de Séoul).
Hanwha Aerospace est un important constructeur sud-coréen du secteur de la défense, spécialisé dans la production d'armes guidées, de systèmes d'artillerie et de composants aérospatiaux. Son site de Daejeon est principalement dédié à la recherche et au développement, couvrant les technologies d'armement de pointe, systèmes de missiles, moteurs-fusées à propergol solide.
«Quatre décès ont été confirmés à ce stade», a déclaré à l'AFP un représentant des services d'incendie de Daejeon, sans fournir de détails, notamment concernant la cause de l'explosion. Selon l'agence de presse Yonhap, les autorités estiment que l'explosion s'est produite à l'intérieur même de l'usine.
«Les circonstances exactes et l'étendue des dégâts n'ont pas encore été pleinement établies. L'incendie n'est pas encore totalement maîtrisé», a indiqué de son côté à l'AFP un représentant de Hanwha Aerospace. Le président sud-coréen Lee Jae-myung a donné instruction aux responsables de mobiliser toutes les ressources disponibles afin de circonscrire l'incendie, a fait savoir son cabinet.