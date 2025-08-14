Donald Trump a déployé 800 gardes nationaux à Washington pour «nettoyer» la ville, qu’il juge «envahie par des gangs violents». Ils resteront sur place jusqu’au rétablissement de l’ordre, malgré une baisse officielle de la criminalité.

Des soldats de la Garde nationale du district de Columbia surveillent l'entrée de la gare Union, à Washington. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Les 800 gardes nationaux mobilisés par Donald Trump pour «nettoyer» Washington, selon les termes du président américain, sont dans la capitale américaine. C'est ce qu'a indiqué jeudi le Pentagone. «A ce stade, les 800 membres de la Garde nationale ont été mobilisés (...) et ils trouvent désormais ici, dans notre capitale», a déclaré à des journalistes Kingsley Wilson, porte-parole du ministère de la Défense.

Ils «aideront la police de Washington et ses partenaires fédéraux chargés de l'ordre public à assurer la sécurité des monuments, à effectuer des patrouilles de sécurité dans les quartiers, à protéger les installations et les agents fédéraux « et à contrôler la circulation, a-t-elle ajouté.

Ces militaires de réserve «resteront sur place jusqu'à ce que l'ordre public soit rétabli dans la ville, comme décidé par le président» Donald Trump. Le président américain a annoncé lundi placer le maintien de l'ordre à Washington sous le contrôle de son administration et déployer la Garde nationale.

La capitale «envahie»

Des mesures exceptionnelles pour cette ville qu'il dit «envahie par des gangs violents» et qu'il veut «nettoyer». Les statistiques officielles montrent pourtant une baisse de la criminalité violente dans la capitale.

Donald Trump avait déjà mobilisé en juin la Garde nationale en Californie, contre l'avis du gouverneur démocrate Gavin Newsom, affirmant vouloir ainsi rétablir l'ordre à Los Angeles après des manifestations contre des arrestations musclées d'immigrés par la police fédérale de l'immigration (ICE). A l'inverse des 50 Etats américains, la municipalité de Washington opère dans le cadre d'une relation particulière avec l'Etat fédéral qui limite son autonomie.