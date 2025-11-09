Plus de 2200 vols ont été annulés aux Etats-Unis ce dimanche, conséquence du plus long «shutdown» de l’histoire du pays. La paralysie budgétaire bloque salaires et services, dont la FAA. Mais un accord bipartite semble proche au Sénat.

Des avions American Eagle et American Airlines stationnés aux portes d'embarquement de l'aéroport LaGuardia, à New York. Photo: AP

Les perturbations du trafic aérien américain se sont aggravées avec plus de 2000 vols annulés dimanche. Il s'agit de la conséquence directe d'une paralysie budgétaire qui pourrait être bientôt en voie de résolution après 40 jours de blocage. Pour la première fois depuis des semaines, l'activité du Sénat semble indiquer une percée dans les négociations entre républicains et démocrates pour trouver une issue à ce qui est déjà le plus long «shutdown» de l'histoire du pays.

Cette perspective de résolution intervient alors que la pagaille dans les aéroports est devenue le principal point d'attention de la bataille politique sur le budget, chaque parti cherchant à rejeter sur l'autre la responsabilité des galères vécues par les voyageurs à travers le pays. Plus de 2200 vols ont été annulés dimanche aux Etats-Unis, un chiffre bien plus important que samedi, selon le site spécialisé Flightaware. Les trajets internationaux sont pour l'essentiel épargnés.

Depuis vendredi, le régulateur américain de l'aviation, la FAA, demande aux compagnies de réduire progressivement leur programme de vols intérieurs, alors qu'un grand chassé-croisé s'approche dans le pays. «Le trafic aérien va se réduire à peau de chagrin alors que tout le monde veut voyager pour voir sa famille» à l'occasion de la traditionnelle fête de Thanksgiving fin novembre, a alerté le ministre des Transports, Sean Duffy, sur Fox News.

"De grosses perturbations"

La réduction progressive du trafic doit atteindre 10% de vols annulés vendredi prochain, contre environ 4% aujourd'hui, a précisé le ministre de Donald Trump. «Ça va être de grosses perturbations, et les Américains vont être énervés par cela.» «Remerciez un démocrate», a lancé sur X l'un des comptes officiels de la Maison Blanche, qui accuse l'opposition d'être responsable du blocage.

L'Etat américain est depuis début octobre en situation de paralysie budgétaire. Des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux travaillent sans être payés, dont les contrôleurs aériens. Certains d'entre eux «vont être confrontés à l'idée (...) de trouver un boulot en plus pour boucler les fins de mois», a regretté le ministre des Transports sur CNN. Mais, pour le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, les consignes d'annulation de vols sont «une combine politique qui n'a rien à voir avec la sécurité».