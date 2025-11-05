Donald Trump a a appelé son parti à passer en force au Congrès pour mettre fin au "shutdown".
Photo: Evan Vucci
ATS Agence télégraphique suisse
Le président américain Donald Trump a qualifié mercredi les démocrates de « kamikazes », les tenant pour responsables de la plus longue paralysie budgétaire de l’histoire des États-Unis. Il a exhorté les républicains à passer en force au Congrès pour mettre fin à l’impasse.
«Ces gars sont des kamikazes. Ils détruiront le pays s'il le faut» a-t-il dit à la Maison Blanche devant des sénateurs républicains, qu'il a appelés une nouvelle fois à mettre fin au «filibuster». Cette pratique impose de trouver une majorité augmentée au Sénat pour débattre et voter des textes afin d'encourager le consensus politique.
