La décision de Trump freinée
Un juge bloque la suspension du programme d’aide alimentaire

Un juge fédéral américain ordonne à l'administration Trump de maintenir le programme d'aide alimentaire SNAP. Malgré le shutdown, le ministère de l'Agriculture doit utiliser des fonds d'urgence pour assurer la continuité du programme.
Publié: 20:51 heures
La décision de Trump concernant le programme d'aide alimentaire a été freinée.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Un juge fédéral américain a ordonné vendredi à l'administration Trump de maintenir le principal programme public d'aide alimentaire, qui devait être gelé à partir de samedi en raison de la paralysie budgétaire en cours.

Le ministère de l'Agriculture a été sommé d'utiliser des fonds d'urgence pour assurer la continuité du programme SNAP, dont bénéficient plus de 42 millions d'Américains, malgré les affirmations du gouvernement de Donald Trump selon lequel le programme était à court de fonds après un mois de «shutdown».




