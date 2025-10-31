Un juge bloque la suspension du programme d’aide alimentaire

La décision de Trump concernant le programme d'aide alimentaire a été freinée.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse
Un juge fédéral américain a ordonné vendredi à l'administration Trump de maintenir le principal programme public d'aide alimentaire, qui devait être gelé à partir de samedi en raison de la paralysie budgétaire en cours.
Le ministère de l'Agriculture a été sommé d'utiliser des fonds d'urgence pour assurer la continuité du programme SNAP, dont bénéficient plus de 42 millions d'Américains, malgré les affirmations du gouvernement de Donald Trump selon lequel le programme était à court de fonds après un mois de «shutdown».
