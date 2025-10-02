Travailler de 9h à 21h, six jours sur sept: c’est le principe du 996, une pratique née dans la tech chinoise et interdite depuis, mais qui, selon «The New York Times», s’installe peu à peu en Silicon Valley.

Ce rythme de travail illégal fait de l'oeil à la tech américaine

Ce rythme de travail illégal fait de l'oeil à la tech américaine

Le 996 semble s’imposer progressivement dans le secteur technologique américain. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Arriver à 9h du matin au travail, repartir à 9h du soir, et le faire six jours par semaine, ça vous intéresse? Comme le rapporte «The New York Times» ce mercredi 1er octobre, cette pratique, illégale, née au sein de la tech chinoise porte un nom, ou plutôt un numéro: 996

Popularisée dans les années 2010 par des entreprises comme Alibaba, Huawei ou ByteDance, elle a finalement a été interdite onze ans plus tard par la Cour suprême chinoise après plusieurs décès liés à l’épuisement. Pourtant, le 996 s’impose progressivement dans le secteur technologique américain, particulièrement au centre de la Silicon Valley.

Le style «hard core»

Après avoir analysé les habitudes de consommation des salariés, le média indépendant San Francisco Standard a observé une augmentation significative de l’usage des cartes bancaires professionnelles le samedi, par rapport à l’année précédente. Cela témoignerait d’une généralisation du travail ce jour-là, parfois jusqu’à minuit, d’après les horaires des transactions.

Avant même l’entretien d’embauche, certains recruteurs interrogent désormais les candidats sur leur disponibilité à adopter ce rythme de travail. Pour les appâter, ils proposent petits-déjeuners et dîners au bureau, tandis que les employés en poste se voient proposer des augmentations de salaire.

Si le modèle 996 n’est pas encore totalement implanté dans la Silicon Valley, la multiplication des articles et publications LinkedIn à ce sujet illustre une tendance lourde dans la tech américaine. Un secteur qui durcit de plus en plus ses conditions de travail depuis les vagues massives de licenciements post-Covid, s’inspirant ouvertement du style «hard core» prôné par un certain Elon Musk.