Irrégularités dans plus d'un tiers des entreprises suisses

Un tiers des entreprises suisses font face à des comportements illégaux ou contraires à l'éthique, selon le rapport «Whitleblowing 2025». Les dégâts financiers sont importants, mais les signalements aident à les élucider.

Le rapport «Whistleblowing 2025» s'est penché sur les alertes signalées à 2200 entreprises en Suisse, en France, en Allemagne, en Italie, au Royaume Uni et aux Etats-Unis. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Plus d'un tiers des entreprises en Suisse font l'objet de comportements illégaux ou contraires à l'éthique, soit à l'interne soit dans leur chaîne de livraison. Les entreprises suisses sont moins touchées que la moyenne, révèle le rapport «Whitleblowing 2025» de la HES des Grisons et de la société EQS Group.

Aux Etats-Unis, ce sont plus de la moitié des entreprises inspectées qui sont concernées par des irrégularités. A l'inverse, l'Italie et la France sont les deux seuls pays pris sous la loupe, dont les entreprises sont moins touchées qu'en Suisse, a déclaré mardi aux médias le prof. Christian Hauser, chef de projet à la Haute école spécialisée (HES) des Grisons.

Toutefois, le montant des dégâts subis par les entreprises suisses dans ce domaine dépasse la moyenne. Pour un cinquième d'entre elles, la perte atteint au moins 95'000 francs. Quarante pourcents des firmes touchées ont pu élucider plus de deux tiers des dégâts financiers grâce à la présence d'un service de signalements et de plaintes.

La moitié des alertes sont pertinentes

L'an dernier, les entreprises suisses ont considéré pertinents la moitié des signalements et plaintes de ce type, selon le rapport. Les alertes lancées par leurs propres employés se référaient aux thèmes de la diversité et du respect sur le lieu de travail, des droits humains, de la sécurité au travail, ainsi que de la protection de la santé et des données. Les signalements par des personnes externes étaient davantage liés à la facturation, aux audits ou aux rapports financiers.

Deux tiers des services de signalements d'entreprises suisses garantissent l'anonymat. Cette part n'est que de 42% parmi les instances de plaintes. Les abus de signalements ou de plaintes destinés uniquement à ternir la réputation d'une entreprise ou d'une personne ne représentent qu'environ 10% des cas.

Le rapport «Whistleblowing 2025» s'est penché sur les alertes signalées à 2200 entreprises en Suisse, en France, en Allemagne, en Italie, au Royaume Uni et aux Etats-Unis. Il distingue les services de signalements internes, destinés aux employés, des services de plaintes externes, destinés à la clientèle ou aux fournisseurs, par exemple. 57% des entreprises interrogées disposent d'un service interne et près de deux tiers comptent un service externe.