N'en déplaise à Donald Trump
Le prix Nobel de la paix a été décerné à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado

Clou de la saison Nobel, le prix de la paix a été attribué vendredi à Oslo. C'est l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado qui a été récompensée.
Le prix Nobel de la paix a été attribué vendredi à la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado. Elle est récompensée pour ses efforts «en faveur d'une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie».

«Maria Corina Machado est l'un des exemples les plus extraordinaires de courage civique en Amérique latine ces derniers temps», a déclaré le président du comité Nobel norvégien, Jørgen Watne Frydnes, à Oslo.

Maria Corina Machado «a été une figure clé de l'unité au sein d'une opposition politique autrefois profondément divisée, une opposition qui a trouvé un terrain d'entente dans la revendication d'élections libres et d'un gouvernement représentatif», a-t-il ajouté.

Elle a réussi cette unification au moment où «le Venezuela est passé d'un pays relativement démocratique et prospère à un État brutal et autoritaire en proie à une crise humanitaire et économique», a ajouté le président du comité Nobel.

Favorite des sondages

La notoriété de Mme Machado a explosé lors des primaires de l'opposition en octobre 2023, recueillant plus de 90% des voix lors d'une démonstration de force avec 3 millions de votants.

Elle est rapidement devenue une favorite des sondages pour être surnommée la «libertadora» ("libératrice"), en hommage au «libertador» Simon Bolivar.

Au cours de l'année écoulée, «Mme Machado a été contrainte de vivre dans la clandestinité. Malgré les graves menaces qui pèsent sur sa vie, elle est restée dans son pays, un choix qui a inspiré des millions de personnes», a rappelé le comité.

Le prix échappe donc au président américain Donald Trump, qui n'avait pas caché son désir de le remporter cette année.

Depuis son retour à la Maison Blanche pour son second mandat en janvier, le dirigeant américain a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il «méritait» le Nobel pour son rôle dans la résolution de nombreux conflits - une affirmation largement exagérée, selon les observateurs.

