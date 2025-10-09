Le président de la FIFA a salué la fin de la guerre à Gaza et attribué un rôle décisif au président américain Donald Trump. Le Valaisan Gianni Infantino juge le puissant politicien digne du Prix Nobel de la Paix.

Gianni Infantino (centre) et Donald Trumé (à dr.) ont une bonne relation. Photo: AP

Blick Sport

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a appelé à décerner le prix Nobel de la paix au président des États-Unis, Donald Trump, après l’annonce d’un accord de trêve dans la guerre de Gaza. Jeudi, un accord majeur a été conclu pour suspendre les hostilités, après une médiation conjointe des États-Unis, du Qatar, de l’Égypte et de la Turquie. Ce cessez-le-feu met fin à un conflit de deux ans qui a ravagé la bande de Gaza et causé la mort de dizaines de milliers de Palestiniens.

S’exprimant lors de l’Assemblée générale des clubs européens à Rome, le Valaisan a salué cette «grande nouvelle» et souligné le rôle déterminant de Washington. «Félicitations aux États-Unis et au président Donald J. Trump, au Qatar, à l’Égypte, à la Turquie et à tous les pays qui ont contribué à rendre possible le cessez-le-feu et l’accord sur la première phase du processus de paix au Moyen-Orient», a-t-il déclaré sur Instagram.

«La paix est une excellente nouvelle et redonne espoir à tous. Le président Donald J. Trump mérite sans aucun doute le prix Nobel de la paix pour ses actions décisives», a ajouté le dirigeant de la FIFA, soulignant que l’unité avait été le thème central de la réunion des clubs européens.

Ces dernières années, Gianni Infantino a tissé des liens étroits avec Trump à l’approche de la Coupe du monde 2026, que les États-Unis coorganiseront avec le Canada et le Mexique.