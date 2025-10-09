Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a appelé à décerner le prix Nobel de la paix au président des États-Unis, Donald Trump, après l’annonce d’un accord de trêve dans la guerre de Gaza. Jeudi, un accord majeur a été conclu pour suspendre les hostilités, après une médiation conjointe des États-Unis, du Qatar, de l’Égypte et de la Turquie. Ce cessez-le-feu met fin à un conflit de deux ans qui a ravagé la bande de Gaza et causé la mort de dizaines de milliers de Palestiniens.
S’exprimant lors de l’Assemblée générale des clubs européens à Rome, le Valaisan a salué cette «grande nouvelle» et souligné le rôle déterminant de Washington. «Félicitations aux États-Unis et au président Donald J. Trump, au Qatar, à l’Égypte, à la Turquie et à tous les pays qui ont contribué à rendre possible le cessez-le-feu et l’accord sur la première phase du processus de paix au Moyen-Orient», a-t-il déclaré sur Instagram.
«La paix est une excellente nouvelle et redonne espoir à tous. Le président Donald J. Trump mérite sans aucun doute le prix Nobel de la paix pour ses actions décisives», a ajouté le dirigeant de la FIFA, soulignant que l’unité avait été le thème central de la réunion des clubs européens.
Ces dernières années, Gianni Infantino a tissé des liens étroits avec Trump à l’approche de la Coupe du monde 2026, que les États-Unis coorganiseront avec le Canada et le Mexique.