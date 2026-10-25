Le Premier ministre albanais veut s'inspirer du modèle français

Le Premier ministre albanais Edi Rama veut durcir la législation sur les manifestations en s'inspirant du modèle français «casseur-payeur». Cette réforme intervient alors que des rassemblements dénonçant la corruption secouent Tirana depuis mi-octobre.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Premier ministre albanais Edi Rama entend durcir dans les prochains jours la législation encadrant les manifestations. Il veut s'inspirer du «modèle français casseur-payeur», alors que les rassemblements demandant sa démission et émaillés de dégradations s'enchaînent.

«Quiconque choisit de rester dans une foule» commettant des violences et pillages au sein de l'espace public ou «dissimulant son identité» devra payer une amende de plus de 500 euros, a-t-il déclaré, dans une allocution vidéo, retransmise en direct dimanche sur les réseaux sociaux. Cela s'appliquerait à toute sorte de rassemblements «lorsqu'ils entraînent des dommages matériels».

Selon ce projet de texte, la police sera également autorisée à «restreindre les rassemblements jusqu'à 72 heures» dans certains périmètres, «en cas de risque imminent de violence», a ajouté le dirigeant socialiste, au pouvoir depuis 2013.

Ce texte, qui sera présenté la semaine prochaine, prévoit par ailleurs une «indemnisation immédiate des petites entreprises» et une «suspension» ou révocation de ceux qui «encouragent, organisent ou coordonnent la participation d'élèves mineurs à des rassemblements».

Large contestation

Des enseignants ont apporté leur soutien aux revendications portées par des lycéens, dans le cadre du mouvement de contestation pacifique contre le gouvernement en cours depuis mai, dans ce pays des Balkans.

Depuis mi-octobre à Tirana, la capitale, des manifestants ont régulièrement défié la police et attaqué des bâtiments officiels, en marge de rassemblements contre la corruption et pour de meilleures conditions d'études. Edi Rama dénonce, lui, des ingérences extérieures.

«Quiconque exige ma démission se trompe en pensant qu'elle peut être imposée par la force ou sous quelque forme que ce soit, mais je ne pense pas que tout ce qu'ils disent et exigent soit faux», a-t-il par ailleurs déclaré dimanche.

La veille, lors des dernière manifestation, 23 personnes ont été arrêtées, selon la police. Treize autres font l'objet de poursuites judiciaires et 30 sont «recherchées».