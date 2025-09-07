Royal Caribbean construit le plus grand navire de croisière du monde en Finlande. Le Legend of the Seas a été mis à l'eau pour la première fois et devrait être terminé en 2026. Le navire de 365 mètres de long peut accueillir plus de 5600 passagers.

Le plus grand navire de croisière au monde prendra bientôt le large

1/5 Le Legend of the Seas est construit en Finlande. Photo: Royal Caribbean

Le plus grand navire de croisière du monde est actuellement en construction dans la ville finlandaise de Turku. Le Legend of the Seas (La légende des mers) ne devrait être achevé qu'en juillet 2026, mais le chantier naval a déjà eu quelque chose à fêter en septembre.

En effet, l'immense navire a été mis à l'eau pour la première fois ce mois-ci afin de l'amener à son nouveau poste d'amarrage dans le port. L'opération a duré environ douze heures, comme l'indique l'entreprise Royal Caribbean sur son site web.

Un parcours d'accrobranche et des montagnes russes

Le Legend of the Seas mesure 365 mètres de long, soit plus que trois terrains de football. Il mesure en outre 65 mètres de large et peut accueillir 5610 passagers et 2350 membres d'équipage. 2805 cabines et suites seront disponibles lors de ses voyages en mer. Outre de nombreuses boutiques et restaurants, on trouvera également à bord un parc aquatique, un parcours d'accrobranche et des montagnes russes. Les coûts de construction devraient s'élever à environ deux milliards.

Lorsqu'il s'élancera sur les eaux, le navire effectuera d'abord des croisières d'une semaine entre Barcelone et Civitavecchia, près de Rome. A partir de l'hiver 2026, il est prévu que le navire de croisière navigue vers Miami et effectue des voyages de six à huit jours à partir du port de Fort Lauderdale.

Comme mentionné plus haut, le Legend of the Sea le appartient à la compagnie américaine Royal Caribbean, basée à Miami. Non seulement cette entreprise possède le plus grand paquebot de croisière au monde, mais elle détient également les quatre premiers du classement. En voici un aperçu.

2e place: Icon of the Seas(L'icône des mers)

Photo: AFP

Avec ses 365 mètres, l'Icon of the Seas est exactement de la même longueur que le Legend of the Seas. Ce croiseur de tous les superlatifs n'a été achevé qu'en 2024 et a été baptisé par la star du football Lionel Messi en personne. La première croisière s'est déroulée dans les Caraïbes. Les coûts de construction du futur numéro deux se sont élevés à 1,86 milliard d'euros.

3e place: Utopia of the Seas(L'utopie des mers)

Photo: AFP

L'Utopia of the Seas a également été achevé en 2024. Outre sa taille, le navire se distingue par son équipement exceptionnel à bord. En effet, en plus des attractions habituelles, il y a également une escape room, un comedy club et même un laser game à bord. Avec ses 362 mètres, l'Utopia est à peine plus petit que les deux plus grands bateaux.

4e place: Wonder of the Seas(La merveille des mers)

Photo: AFP

La quatrième place revient également à la compagnie de navigation Royal Caribbean. En 2022, le navire de croisière Wonder of the Seas, qui a coûté 1,3 milliard, a été mis en service. Comme l'Utopia, il mesure 362 mètres de long et 66 mètres de large. L'offre à bord est ici aussi exceptionnelle: une patinoire, un minigolf, des murs d'escalade et des vagues artificielles pour le surf.

Depuis l'an 2000, la taille des plus grands navires de croisière du monde a doublé et le nombre de passagers augmente lui aussi rapidement. Mais cela a un prix, notamment environnemental.

Les stations balnéaires et l'environnement en pâtissent

En effet, ces navires toujours plus grands produisent une quantité astronomique de dioxyde de carbone, de méthane et de particules fines. Si l'on veut parler de chiffres, les émissions de CO₂ des navires de croisière ont augmenté de pas moins de 17% entre 2019 et 2022, comme le rapporte l'organisation Transport & Environment. Au cours de la même période, les émissions de méthane, un gaz à effet de serre particulièrement nocif, ont même augmenté de 500%, ce qui est très alarmant.

De nombreuses stations balnéaires ont déjà réagi. Ainsi, l'entrée des bateaux de croisière a déjà été totalement interdite à Venise. Et à Juneau, dans l'Etat américain de l'Alaska, seuls cinq bateaux de croisière pourront accoster chaque jour à partir de l'année prochaine. Le samedi, l'accostage sera strictement interdit.