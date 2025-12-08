Tensions meurtrières à la frontière thaïlando-cambodgienne. L'armée thaïlandaise rapporte une attaque cambodgienne, tandis que Phnom Penh accuse Bangkok d'agression. Un soldat thaïlandais a perdu la vie dans les échanges.

La Thaïlande mène des frappes aériennes contre le Cambodge où le conflit reprend

AFP Agence France-Presse

Un soldat thaïlandais a été tué et quatre autres blessés lors d'affrontements à la frontière avec le Cambodge, a annoncé lundi l'armée thaïlandaise, les deux parties se rejetant la responsabilité des combats.

Des forces cambodgiennes ont attaqué l'armée thaïlandaise dans la province d'Ubon Ratchathani, «tuant un soldat et en blessant quatre», a déclaré le porte-parole de l'armée thaïlandaise, Winthai Suvaree, dans un communiqué.

Nouvelle vague de violence

De son côté, le ministère cambodgien de la Défense a déclaré que les forces thaïlandaises avaient lancé une attaque dans les provinces frontalières de Preah Vihear et d'Oddar Meanchey tôt lundi matin. Il a assuré que le Cambodge n'avait pas riposté.

La Thaïlande utilise des avions pour «frapper des cibles militaires et mettre fin aux tirs de soutien cambodgiens», a indiqué l'armée thaïlandaise. Les autorités d'une province cambodgienne d'Oddar Meanchey ont fait savoir que des coups de feu avaient été signalés aux alentours des temples centenaires de Tamone Thom et de Ta Krabei, et que des villageois fuyaient «pour se mettre à l'abri».

Accord en péril

L'armée thaïlandaise a affirmé quant à elle qu'environ 35'000 personnes avaient été évacuées des zones frontalières avec le Cambodge dans la nuit. Les deux pays voisins d'Asie du Sud-Est ont un différend ancien portant sur le tracé de certaines parties de leur frontière, longue de 800 kilomètres, effectué lors de l'ère coloniale française. Les zones disputées abritent plusieurs temples. En juillet, cinq jours d'hostilités entre la Thaïlande et le Cambodge avaient fait 43 morts et provoqué l'évacuation d'environ 300'000 personnes, avant qu'un plan de paix cosigné fin octobre par le président américain Donald Trump n'apaise les tensions.

L'accord prévoyait notamment la libération de 18 prisonniers cambodgiens détenus en Thaïlande depuis plusieurs mois. Les deux parties avaient également accepté de retirer les armes lourdes et de déminer les zones frontalières. La Thaïlande avait suspendu en novembre la mise en oeuvre de l'accord, en affirmant qu'une explosion d'une mine terrestre récemment posée avait blessé quatre de ses soldats.