DE
FR

Le plan de paix s'effondre
La Thaïlande mène des frappes aériennes contre le Cambodge où le conflit reprend

Tensions meurtrières à la frontière thaïlando-cambodgienne. L'armée thaïlandaise rapporte une attaque cambodgienne, tandis que Phnom Penh accuse Bangkok d'agression. Un soldat thaïlandais a perdu la vie dans les échanges.
Publié: 03:49 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 19 minutes
Le conflit reprend entre le Cambodge et la Thaïlande, alors que les deux pays se rejettent mutuellement la faute.
Photo: Anadolu via Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un soldat thaïlandais a été tué et quatre autres blessés lors d'affrontements à la frontière avec le Cambodge, a annoncé lundi l'armée thaïlandaise, les deux parties se rejetant la responsabilité des combats.

Des forces cambodgiennes ont attaqué l'armée thaïlandaise dans la province d'Ubon Ratchathani, «tuant un soldat et en blessant quatre», a déclaré le porte-parole de l'armée thaïlandaise, Winthai Suvaree, dans un communiqué.

Nouvelle vague de violence

De son côté, le ministère cambodgien de la Défense a déclaré que les forces thaïlandaises avaient lancé une attaque dans les provinces frontalières de Preah Vihear et d'Oddar Meanchey tôt lundi matin. Il a assuré que le Cambodge n'avait pas riposté.

A lire aussi
Onze éléphants peints en roses défilent en Thaïlande en hommage à la reine
«Nous avons amené les bébés»
Onze éléphants peints en roses défilent en Thaïlande en hommage à la reine
La Thaïlande lève l'interdiction de la vente d'alcool l'après-midi
Les touristes trinquent
La Thaïlande lève cette étonnante interdiction de vente d'alcool

La Thaïlande utilise des avions pour «frapper des cibles militaires et mettre fin aux tirs de soutien cambodgiens», a indiqué l'armée thaïlandaise. Les autorités d'une province cambodgienne d'Oddar Meanchey ont fait savoir que des coups de feu avaient été signalés aux alentours des temples centenaires de Tamone Thom et de Ta Krabei, et que des villageois fuyaient «pour se mettre à l'abri».

Accord en péril

L'armée thaïlandaise a affirmé quant à elle qu'environ 35'000 personnes avaient été évacuées des zones frontalières avec le Cambodge dans la nuit. Les deux pays voisins d'Asie du Sud-Est ont un différend ancien portant sur le tracé de certaines parties de leur frontière, longue de 800 kilomètres, effectué lors de l'ère coloniale française. Les zones disputées abritent plusieurs temples. En juillet, cinq jours d'hostilités entre la Thaïlande et le Cambodge avaient fait 43 morts et provoqué l'évacuation d'environ 300'000 personnes, avant qu'un plan de paix cosigné fin octobre par le président américain Donald Trump n'apaise les tensions.

L'accord prévoyait notamment la libération de 18 prisonniers cambodgiens détenus en Thaïlande depuis plusieurs mois. Les deux parties avaient également accepté de retirer les armes lourdes et de déminer les zones frontalières. La Thaïlande avait suspendu en novembre la mise en oeuvre de l'accord, en affirmant qu'une explosion d'une mine terrestre récemment posée avait blessé quatre de ses soldats.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus