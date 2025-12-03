DE
FR

Les touristes trinquent
La Thaïlande lève l'interdiction de la vente d'alcool l'après-midi

La Thaïlande assouplit pour six mois l’interdiction de vente d’alcool l’après-midi. Le pays autorise désormais les achats de 11h à minuit pour une phase test, rompant avec une règle vieille de cinquante ans et surveillant l’impact sur la sécurité routière.
Publié: il y a 25 minutes
La Thaïlande autorise désormais et pendant six mois la vente d'alcool non-stop jusqu'à minuit.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Thaïlande a assoupli temporairement, pour une période d'essai de six mois, ses restrictions sur la vente d'alcool, qu'il est possible depuis mercredi d'acheter dans l'après-midi après des décennies d'interdiction. Cette mesure est «conforme à la situation actuelle», a commenté le ministre thaïlandais de la Santé, Pattana Promphat, dans une publication mardi de la Gazette royale, le journal officiel local.

Pays majoritairement bouddhiste, la Thaïlande interdisait depuis les années 1970 la vente d'alcool entre 14H00 et 17H00 dans les magasins ou les bars. A l'origine, cette loi était destinée à empêcher les fonctionnaires de boire pendant les heures de travail, mais pouvait surprendre les touristes étrangers dans un pays réputé pour sa vie nocturne. «On pouvait craindre par le passé que les fonctionnaires aillent boire en douce, mais les temps ont changé», avait commenté en novembre le vice-Premier ministre Sophon Saram.

Sans interruption jusqu'à minuit

La nouvelle réglementation autorise la vente d'alcool sans interruption de 11H00 à minuit. Elle est mise en place à titre expérimental pendant 180 jours tandis qu'une commission en étudie l'impact. Les restrictions sur la vente d'alcool en Thaïlande sont influencées par les enseignements bouddhistes, qui considèrent la consommation d'alcool comme une transgression morale.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le pays, qui produit notamment les bières Chang, Singha et Leo, est l'un de ceux consommant le plus d'alcool en Asie. Près de 33'000 personnes y ont été tuées entre 2019 et 2023 dans des accidents de la route liés à la consommation d'alcool, selon des statistiques du ministère de la Santé.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus