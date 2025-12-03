La Thaïlande assouplit pour six mois l’interdiction de vente d’alcool l’après-midi. Le pays autorise désormais les achats de 11h à minuit pour une phase test, rompant avec une règle vieille de cinquante ans et surveillant l’impact sur la sécurité routière.

AFP Agence France-Presse

La Thaïlande a assoupli temporairement, pour une période d'essai de six mois, ses restrictions sur la vente d'alcool, qu'il est possible depuis mercredi d'acheter dans l'après-midi après des décennies d'interdiction. Cette mesure est «conforme à la situation actuelle», a commenté le ministre thaïlandais de la Santé, Pattana Promphat, dans une publication mardi de la Gazette royale, le journal officiel local.

Pays majoritairement bouddhiste, la Thaïlande interdisait depuis les années 1970 la vente d'alcool entre 14H00 et 17H00 dans les magasins ou les bars. A l'origine, cette loi était destinée à empêcher les fonctionnaires de boire pendant les heures de travail, mais pouvait surprendre les touristes étrangers dans un pays réputé pour sa vie nocturne. «On pouvait craindre par le passé que les fonctionnaires aillent boire en douce, mais les temps ont changé», avait commenté en novembre le vice-Premier ministre Sophon Saram.

Sans interruption jusqu'à minuit

La nouvelle réglementation autorise la vente d'alcool sans interruption de 11H00 à minuit. Elle est mise en place à titre expérimental pendant 180 jours tandis qu'une commission en étudie l'impact. Les restrictions sur la vente d'alcool en Thaïlande sont influencées par les enseignements bouddhistes, qui considèrent la consommation d'alcool comme une transgression morale.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le pays, qui produit notamment les bières Chang, Singha et Leo, est l'un de ceux consommant le plus d'alcool en Asie. Près de 33'000 personnes y ont été tuées entre 2019 et 2023 dans des accidents de la route liés à la consommation d'alcool, selon des statistiques du ministère de la Santé.