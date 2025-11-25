DE
Sous la menace djihadiste
Le Nigeria est au bord d'une famine historique, alerte le Programme alimentaire mondial

Le nord du Nigeria fait face à une flambée d'attaques djihadistes et à une forte instabilité, augurant d'une famine sans précédent, avertit le Programme alimentaire mondial. Le PAM estime que 35 millions de personnes pourraient en souffrir.
Publié: 07:09 heures
Une agronome nigériane arrache les mauvaises herbes des cultures de manioc dans une serre d'Ibadan. (Septembre 2025)
Photo: AFP
Une recrudescence des attaques djihadistes et une instabilité croissante dans le nord du Nigeria, le pays le plus peuplé du continent, devrait provoquer une famine «à des niveaux jamais atteints auparavant», a estimé mardi le Programme alimentaire mondial (PAM) dans un communiqué.

«35 millions de personnes devraient être confrontées à une grave insécurité alimentaire pendant la saison de soudure de 2026», ce qui représente «le chiffre le plus élevé jamais enregistré au Nigeria depuis le début des analyses et le plus élevé du continent», a déclaré l'organisation.

