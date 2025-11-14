Séoul et Washington ont finalisé un accord majeur incluant la construction de sous-marins nucléaires sud-coréens, avec soutien américain pour l’enrichissement de l’uranium. Trump affirme qu’ils seraient construits aux USA, mais Séoul assure qu’ils le seront en Corée.

Séoul et Washington ont finalisé leur accord sur la construction de sous-marins à propulsion nucléaire

«L'une des plus grandes variables pour notre économie et notre sécurité (...) a été finalisée», a annoncé Lee Jae Myung. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Séoul et Washington ont finalisé leur accord sur la construction de sous-marins à propulsion nucléaire, parmi d'autres mesures bilatérales très attendues sur la sécurité et le commerce, mais un détail reste flou: le lieu de construction du submersible promis par Trump.

Pour la Corée du Sud, la fabrication d'un sous-marin à propulsion nucléaire constituerait un bond en avant pour sa base industrielle navale et de défense, rapportent des experts, et lui permettrait d'entrer dans le groupe restreint des pays qui en sont dotés (Etats-Unis, Australie, Chine, Russie, Inde, France et Royaume-Uni).

«L'une des plus grandes variables pour notre économie et notre sécurité, à savoir les négociations bilatérales sur le commerce, les droits de douane et la sécurité, a été finalisée», a annoncé le président sud-coréen Lee Jae Myung lors d'une conférence de presse vendredi, précisant que les deux pays ont convenu d'"aller de l'avant au sujet de la construction de sous-marins à propulsion nucléaire».

La Corée du Sud a obtenu «le soutien nécessaire (des Etats-Unis) pour étendre son autorité sur l'enrichissement de l'uranium et le retraitement du combustible usé», a-t-il ajouté. «Les Etats-Unis ont donné leur accord à la Corée du Sud pour la construction de sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire», entérine également la note conjointe présentée par Lee Jae Myung et qui détaille les mesures bilatérales, dont l'accord sur les sous-marins.

Investissements militaires

Mais le lieu de construction reste flou. Après avoir donné son accord pour la fabrication d'un submersible à propulsion nucléaire à son allié sud-coréen, le président américain Donald Trump avait ajouté sur X qu'il serait fabriqué à Philadelphie, «dans notre bonne vieille Amérique».

La technologie des sous-marins nucléaires américains est considérée comme l'un des secrets militaires les mieux gardés. Cependant, le conseiller à la sécurité nationale sud-coréen Wi Sung-lac a déclaré vendredi que «du début à la fin, les discussions entre les dirigeants se sont déroulées en partant du principe que la construction aurait lieu en Corée du Sud. La question du lieu de construction peut donc désormais être considérée comme réglée».

Jeudi, Pékin a fait part de sa préoccupation concernant l'accord entre Washington et Séoul sur la technologie des sous-marins nucléaires. Ce partenariat «va au-delà d'un partenariat purement commercial, touchant directement au régime mondial de non-prolifération et à la stabilité de la péninsule coréenne et de la région dans son ensemble», a déclaré à la presse Dai Bing, ambassadeur de Chine à Séoul.

La note conjointe stipule également que la Corée du Sud s'est engagée à dépenser «25 milliards de dollars pour l'achat d'équipements militaires américains» d'ici 2030 et prévoit de «fournir un soutien complet aux forces américaines en Corée (du Sud) pour un montant de 33 milliards de dollars».

Une réduction des droits de douane

Les détails d'un accord sur les droits de douanes ont aussi été donnés. Le mois dernier, Donald Trump a déclaré de manière inattendue à l'Apec (le sommet des dirigeants de la Coopération économique pour l'Asie Pacifique), en Corée du Sud, que les deux pays étaient parvenus à un accord sur un programme d'investissement et sur les droits de douane concernant les automobiles, avant de préciser qu'il était «pratiquement» finalisé.

Séoul avait ensuite affirmé que l'accord prévoyait une réduction de 15% des droits de douane que la Corée du Sud et les Etats-Unis s'imposent réciproquement sur l'automobile et un plan d'investissements sud-coréens de 350 milliards de dollars sur le sol américain, «dont 150 milliards pour la coopération dans le secteur de la construction navale».

Les droits de douane sur les semi-conducteurs n'étaient toutefois pas mentionnés à ce moment-là. La note précise que les Etats-Unis s'engagent à offrir à la Corée du Sud des conditions «au moins aussi favorables» que celles accordées à leurs principaux partenaires commerciaux.

La Corée du Sud abrite Samsung Electronics et SK hynix et produit une part importante des puces de haute technologie qui sont devenues le moteur de l'économie mondiale, nécessaires des smartphones jusqu'aux missiles. Les exportations de semi-conducteurs du pays ont atteint un niveau record de 142 milliards de dollars en 2024, représentant plus d'un cinquième des exportations totales du pays.