Le Kremlin confirme des pourparlers avec l'Ukraine et Washington

Russie: 493 drones qui se dirigeaient vers Moscou interceptésLes défenses aériennes russes ont intercepté 493 drones ukrainiens se dirigeant vers Moscou dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé le maire de la capitale, Sergueï Sobianine.«Entre 20h30 le 2 novembre et 07h30 le 3 novembre, 493 drones ont volé en direction de la région de Moscou. La plupart ont été détruits par le système de défense aérienne du ministère de la Défense sur les approches extérieures. 187 drones ont été neutralisés alors qu'ils se rapprochaient de Moscou», a écrit M. Sobianine sur Telegram.Ces attaques ukrainiennes contre Moscou interviennent alors que se déroulent aux États-Unis mardi des élections de mi-mandat cruciales pour le président Donald Trump, qui a exhorté les deux pays à cesser leurs attaques mutuelles sur leurs infrastructures énergétiques.Source: ATS