Le feu dans la nuit iranienne
Des frappes sur des dépôts de pétrole enflamment Téhéran

Quatre dépôts de pétrole et un site logistique servant au transport de produits pétroliers ont été frappés pendant la nuit par les Etats-Unis et Israël à Téhéran et ses environs, a indiqué dimanche un responsable iranien, faisant quatre morts selon lui.
Publié: 08:55 heures
