Le feu a été maîtrisé
Un camping évacué au Tessin après un incendie

Un incendie dans un camping à Avegno (TI) a provoqué l'évacuation d'une centaine de personnes lundi soir. Les pompiers ont rapidement maîtrisé les flammes qui ont touché deux caravanes, sans faire de blessés graves.
Publié: il y a 22 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 19 minutes
Le feu s'est déclaré dans un camping de la commune d'Avegno (Image d'illustration).
Photo: zVg
AFP

Un incendie s'est déclaré lundi vers 22h30 dans un camping d'Avegno (TI), provoquant l'évacuation des campeurs. Les pompiers ont pu rapidement circonscrire les flammes, a indiqué une porte-parole de la police cantonale tessinoise à l'agence de presse Keystone-ATS.

Personne n'a été blessé. Deux personnes ont été soumises à des contrôles médicaux après une légère intoxication due à la fumée, a précisé la police dans un communiqué. Le feu est parti d'une caravane et s'est propagé à une deuxième caravane, poursuit le texte. Les pompiers de Locarno (TI) ont réussi à empêcher les flammes d'atteindre d'autres caravanes ou tentes.

Par mesure de précaution, une centaine de personnes ont été évacuées temporairement du camping, indique encore la police. La cause de l'incendie n'est pas encore connue.

