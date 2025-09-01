DE
L'OFEV donne son feu vert aux tirs de régulation du loup dans quatre cantons

A partir de lundi et jusqu'au 31 janvier, les cantons peuvent à nouveau procéder à des tirs préventifs dans la population de loups, sous certaines conditions. Pour l'instant, quatre cantons dont Vaud ont reçu le feu vert l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Six cantons veulent réguler les meutes de loups cette année (archives).
Photo: Getty Images/imageBROKER RF
ATS Agence télégraphique suisse

Les cantons peuvent à nouveau procéder à des tirs préventifs dans la population de loups, sous certaines conditions, à partir de lundi et jusqu'au 31 janvier. Quatre cantons dont Vaud ont reçu l'approbation de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Vaud, les Grisons, le Tessin et Schwytz concernés

Dans le canton de Vaud, toute la meute du Mont Tendre pourra être éliminée. L'OFEV a également approuvé le tir de deux tiers des jeunes nés en 2025 dans des meutes dans les Grisons, au Tessin et dans le canton de Schwyz. 

Les cantons du Valais et de Saint-Gall ont également déposé des demandes en ce sens, selon une fiche d'information publiée lundi par l'OFEV. Au total, les demandes concernent plus de 30 meutes.

D'autres demandes en attente

Si l'OFEV s'est déjà prononcé sur certaines demandes, d'autres sont en cours de traitement ou en attente en raison de manque de preuves de reproduction des meutes. En cas d'approbation, les cantons, qui sont compétents pour la mise en œuvre des réglementations, peuvent ordonner les tirs. Les bases juridiques pour les tirs préventifs font partie de la loi révisée sur la chasse.

