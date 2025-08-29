DE
FR

Première demande de régulation
Le Valais veut éliminer deux meutes de loups

L'Etat du Valais veut éliminer deux meutes complètes de loups sur les neuf présentes sur le territoire cantonal. Une demande pour supprimer les meutes du Simplon et du Chablais a été envoyée à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Publié: il y a 13 minutes
Partager
Écouter
L’Etat du Valais a demandé l'autorisation de procéder à un prélèvement complet de deux meutes (photo d'illustration).
Photo: CHRISTIAN BRUN
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les autorités valaisannes ont aussi demandé de procéder à «une régulation de base» de trois meutes (Réchy-Anniviers, Nendaz-Isérables et Posette-Trient), ce qui doit lui permettre de tuer deux tiers des jeunes de l'année. «Pour les autres meutes, les critères ne sont actuellement pas remplis pour décider d'une régulation proactive», indique vendredi le Canton.

A lire aussi
Deux tiers des jeunes loups pourront être abattus dans les Grisons
Voire des meutes entières
Deux tiers des jeunes loups pourront être abattus dans les Grisons
Vaud va demander l'autorisation de nouveaux tirs
Régulation du loup
Vaud va demander l'autorisation de nouveaux tirs

Avec ces tirs, «l'objectif est de minimiser efficacement les conflits dans les zones problématiques où les loups présentent, ou ont présenté, des problèmes de prédation sur des animaux de rente», poursuit le communiqué. L'Etat du Valais précise qu'il s'agit d'une première demande de régulation, basée sur les connaissances actuelles. Selon l'évolution de la situation, d'autres demandes pourraient être faites à l'OFEV.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus