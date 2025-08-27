Publié: il y a 10 minutes

La Confédération autorise les Grisons à abattre jusqu'à 19 jeunes loups issus de six meutes. Cette mesure vise à réguler proactivement la population de loups et à limiter les dégâts aux troupeaux. Le canton envisage l'élimination de meutes entières si nécessaire.

Deux tiers des jeunes loups pourront être abattus dans les Grisons

L'abattage des loups fait souvent l'objet de débats tendus. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La Confédération autorise les autorités grisonnes à faire abattre jusqu'à deux tiers des jeunes loups recensés parmi six meutes à progéniture récente. Actuellement, 19 canidés sont concernés. Cette mesure doit permettre de réguler la population de loups de manière proactive, invoque le canton.

Les autorités grisonnes avaient soumis leur demande d'autorisation fin juillet. L'Office fédéral de l'environnement leur a donné son feu vert, indique mercredi le Service cantonal de la chasse et de la pêche.

A partir du 1er septembre donc, le canton va pouvoir tirer jusqu'à 19 jeunes loups issus des six meutes qui présentent une progéniture récente. La moitié des meutes recensées dans le canton sont ainsi touchées. Par ailleurs, une treizième meute semble se constituer actuellement en Basse-Engadine, selon le service.

Des meutes entières soumises à autorisation

En fonction du comportement individuel de certaines meutes, le canton soumettra à la Confédération des demandes d'autorisation d'éliminer des meutes entières en cas de nécessité, annonce-t-il.

Ces mesures de régulation doivent contribuer à garantir une population de loups structurée, en équilibre avec la nature environnante et entraînant des effets positifs sur l'ensemble du territoire cantonal, écrivent les autorités grisonnes. Leur but concret est de limiter les dégâts subis par les troupeaux d'animaux de rente.